147 وكيلاً ضريبياً معتمداً لدى «الاتحادية للضرائب»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المسجلين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إلى نحو 147 وكيلاً، منذ أن بدأت الهيئة بتنظيم الاختبارات للمحاسبين القانونيين، الذين يرغبون في الحصول على الاعتماد، اعتباراً من منتصف ديسمبر 2017.

وتشهد وظيفة الوكيل الضريبي إقبالاً كبيراً من العاملين في قطاع المحاسبة والمحاماة، حيث تعد إحدى المهن الجديدة على السوق المحلي، والتي تم استحداثها تلبية لمتطلبات الامتثال لضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها في الدولة بواقع 5% اعتباراً من مطلع العام الجاري. ويشترط على الوكيل الضريبي، وفق الهيئة الاتحادية للضرائب، أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد ردّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها.

خدمات

ويوفر الوكلاء خدمات المحاسبة للشركات الخاضعة للضريبة، ويتحمل الوكيل الضريبي مسؤوليات متعددة في تمثيل الشركة والقيام نيابة عنها بإجراء الحسابات والتسديد، وتقديم طلبات الاسترجاع وغيرها.

وتنشئ الهيئة الاتحادية للضرائب سجلاً خاصاً للوكلاء الضريبين، بحيث يكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة، كما أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهمة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل والحصول على ترخيص السلطات المختصة.

كما يمكن للشخص أن يعين وكيلاً ضريبياً للتصرف باسمه وبالنيابة عنه أمام الهيئة بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص، ولا يجوز للهيئة أن تتعامل مع أي وكيل ضريبي بخصوص أي شخص إذا قام هذا الشخص بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بانتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي.

وعلى الوكيل الضريبي بناء على طلب الهيئة أن يزودها بكل المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة لأي شخص يقوم بتمثيله، وللهيئة أن تطلع على سجلات أي شخص موجودة لدى وكيله الضريبي، وأن تعتمد عليها لغرض التدقيق الضريبي حتى انتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي.

ويجب على الراغبين في التسجيل كـ«وكيل ضريبي» تقديم طلب القيد في السجل للهيئة الاتحادية للضرائب من خلال نموذج الطلب المعتمد لديها، حيث يجوز للهيئة أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المتقدم بطلب القيد، وأن تطلب مقابلة شخصية معه أو تستفسر منه عن المراجع المذكورة في طلب التسجيل، وذلك قبل الموافقة أو الرفض على قيده في السجل كوكيل ضريبي.

وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المحالة إليها، وعليها البت فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، واستثناء من ذلك، إذا طلبت الهيئة معلومات إضافية فعليها البت في الطلب خلال 15 يوم عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات.

رسوم

وفي حال وافقت الهيئة على طلب القيد في السجل، فسيتم قيده خلال 5 أيام عمل من تاريخ الموافقة، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. ويجوز للهيئة رفض طلب قيد الشخص في السجل في أي من الحالتين الآتيتين: الأولى عدم استيفائه لشروط القيد، أو في حال كان قيده يؤثر سلباً على نزاهة نظام الضرائب في الدولة.