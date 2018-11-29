«الإمارات دبي الوطني» ينظم «كودياثون» للحلول المبتكرة

المصدر: دبي- البيان

نظم بنك الإمارات دبي الوطني، مسابقة «كودياثون» على هامش «مهرجان المطورين في الإمارات 2018»، بمشاركة ما يزيد على 250 من المطورين وعشاق التقنيات من «مجموعة مطوري غوغل» ومجتمعات البرمجة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف التوصل إلى مجموعة متنوعة من الحلول المؤثرة والمبتكرة.

وانطلقت المسابقة، التي استمرت لمدة 18 ساعة مؤخراً في مركز «إن 5» للابتكار في مدينة دبي للإنترنت.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بكل المقومات التي تتيح له تسخير أحدث الابتكارات والتقنيات الناشئة في سبيل الارتقاء بالخدمات المصرفية الاستثنائية، التي يقدمها لعملائه».

وقال ايفانز مونيوكي، مدير أول- الخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نبحث باستمرار عن سبل جديدة ومبتكرة لدعم مسيرة التحول الرقمي والتقني التي يخوضها بنك الإمارات دبي الوطني بدعم وإشراف ميغيل ريو تينتو، مدير أول- إدارة تقنية المعلومات في المجموعة، لا سيما أن نهج الابتكار المفتوح يأتي في صميم الاستراتيجية الرقمية التي يطبقها البنك.