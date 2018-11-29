ضرورة استغلال التكنولوجيا في تسهيل الامتثال الضريبي

المصدر: دبي- البيان

أصدرت شركة بي دبليو سي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي نسخة عام 2019 من تقرير دفع الضرائب، والذي يشير إلى ضرورة أن تبذل الهيئات والسلطات الضريبية مزيداً من الجهد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا الجديدة في تقليل أعباء الامتثال الضريبي على المكلفين.

ويرى التقرير أيضاً أن الحكومات ستحتاج إلى مراعاة تأثير التكنولوجيا الجديدة على طبيعة وأنماط التوظيف وتوليد الأرباح والتأثير اللاحق على تدفقات الدخل الخاضع للضريبة. وكشف التقرير أن نتائج المتوسط العالمي لعبء الامتثال لضرائب الأعمال التجارية لم تشهد أي تغيير على مستوى المقاييس الأربعة الرئيسية وهي:

الزمن اللازم للامتثال (237 ساعة)، وعدد الدفعات المسددة (23,8 دفعة)، وإجمالي سعر الضريبة والاشتراك (40,4%) ومؤشر الإجراءات التالية لتقديم الإقرار (59,6 من 100). أما في منطقة الشرق الأوسط فقد سجلت أقل متوسط لزمن الامتثال (144 ساعة) وأقل عدد من الدفعات المسددة (17,1) وأقل إجمالي لسعر الضريبة والاشتراك (24,4) بينما يبلغ مؤشر الإجراءات التالية لتقديم الإقرار (44,6 من 100).

نموذج

ويعتمد تقرير دفع الضرائب لعام 2019 على مقارنة ضرائب الأعمال التجارية في 190 دولة. ويقيس التقرير نموذج الضرائب المفروضة على الأعمال التجارية في كل دولة بناء على دراسة حالة لشركة محلية متوسطة الحجم في كل دولة.

ويبين تقرير دفع الضرائب لعام 2019 مدى مساهمة التطورات الجارية في برامج الحاسوب الضريبية ونظم إعداد التقارير الآنية وآليات تحليل البيانات في تغيير طريقة عمل السلطات الضريبية. وقد واصلت الدول المتقدمة اقتصادياً تحسين نظمها بما يصب في مصلحة المكلفين والسلطات الضريبية معاً مما مكنها من تسجيل انخفاضات كبيرة في الزمن اللازم لإعداد الإقرار.

تحسينات كبيرة

ويشير التقرير إلى عدم حدوث تغير يذكر في المتوسط العالمي رغم قيام 113 دولة بإدخال إصلاحات ضريبية في الفترة نفسها، مما يعني أن هذه الإصلاحات كانت محدودة، ويؤكد أن تطبيق التكنولوجيا الجديدة للامتثال الضريبي قد يؤدي إلى زيادة العبء الإداري على الأقل على المدى القصير وأنه سيتطلب تخطيطاً دقيقاً ومشاورات حثيثة.

نتائج 2019

* تتمتع المنطقة كذلك بأقل متوسط في الزمن اللازم للامتثال بين جميع المناطق بواقع 144 ساعة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 237 ساعة.

* انخفض متوسط الزمن اللازم للامتثال بواقع 9 ساعات، بينما زاد إجمالي سعر الضرائب والاشتراك بنسبة 0,4% وانخفض عدد الدفعات المسددة بواقع 0,1 دفعة عن العام الماضي.

* يبلغ متوسط عدد الدفعات المسددة في المنطقة 17,1 دفعة وهو معدل أقل من المتوسط العالمي البالغ 23,8 دفعة.

* يبلغ الوقت اللازم للامتثال لرد قيمة ضريبة القيمة المضافة 28,6 ساعة ويبلغ متوسط الحصول على قيمة ضريبة القيمة المضافة المقرر ردها 44,1 أسبوعاً.