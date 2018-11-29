«المركزي» يعزز التعاون وتبادل المعلومات مع نظيره في روسيا البيضاء

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّع كل من مصرف الإمارات المركزي والمصرف الوطني المركزي لجمهورية روسيا البيضاء مذكرة تفاهم، تهدف إلى وضع ترتيبات لتبادل المعلومات الإشرافية وتعزيز التعاون في مجال الإشراف على البنوك.

وقد وقع المذكرة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ المصرف المركزي، وديمتري لابكو، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني لجمهورية روسيا البيضاء.

وترسي المذكرة اتفاقاً بين الطرفين على التعاون الوثيق في مجال الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في سوقي البلدين، وتبادل المعلومات الإشرافية، استناداً إلى قاعدة تبادل المعلومات بين الوطن الأم- البلد المضيف، وفقاً لـ«مبادئ بازل الجوهرية للإشراف الفعّال على البنوك».

وقال محمد على بن زايد الفلاسي، نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، بهذه المناسبة: «نرحب بالتعاون بين المؤسستين لدعم أنشطة القطـاع المالي المتنامية بين البلدين، مع التركيز، بصفة خاصة، على بناء القدرات وتبادل المعلومات.

وقد شهدنا بالفعل نمو مستويات الأعمال المالية بعد أن أصبحت دولة الإمارات مركزاً مالياً نشطاً، وقد برزت الحاجة لتعزيز التعاون بين البلد الأم والبلد المضيف للمؤسسات المالية لضمان فعالية الرقابة والإشراف المصرفي. وتربط المؤسستين علاقة متطورة وحوارات منتظمة».

واتفق المصرفان على التعاون في مجالات التدريب والمساعدات الفنية، بهدف الارتقاء بالمهارات الفنية لموظفي المؤسستين. علاوة على إمكانية تبادل أشكال أخرى من المساعدات الفنية بشأن الممارسات البنكية والمالية، مثل القضايا الفنية ذات الصلة بمسؤوليات ومهام الطرفين.