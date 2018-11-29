«فينابلر» تستحوذ على «تايمز أوف ماني» لحلول الدفع الإلكترونية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «مجموعة فينابلر»، المنصة المتخصصة عالمياً في مجال صرف العملات الأجنبية وحلول الدفع، عن استحواذها على شركة «تايمز أوف ماني»، من شركة «نيتوورك إنترناشيونال»، وتعد شركة «تايمز أوف ماني»، من الشركات المتخصصة في مجال حلول الدفع الإلكترونية، والتي من خلالها تعزز شبكة شركات «مجموعة فينابلر» مكانتها في مجال قطاع المدفوعات سريع النمو في الهند.

وتلبي «تايمز أوف ماني»، احتياجات المؤسسات والمتاجر، من خلال محفظتها المتنوعة، المتضمنة العديد من الحلول المتميزة، مثل منصات الدفع عبر الهاتف، وبوابات الدفع الإلكتروني، وحلول تجميع المدفوعات، علاوة على ذلك، فإن شبكة عملاء «تايمز أوف ماني»، تتضمن عدداً من البنوك الرائدة ومزودي خدمات الدفع المتميزين، والعديد من المؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وقال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة شركة «فينابلر»: «تعد «تايمز أوف ماني»، شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية في الهند، ولا تزال تحقق نمواً قوياً، بفضل تشجيع التجارة الإلكترونية، وتوجهات التحوّل الاقتصادي الرقمي، التي تشهدها البلاد، ويمثل الاستحواذ على هذه الشركة، خطوة استراتيجية لنا.

حيث سيتم دمج تقنياتها التي تحظى بثقة العديد من مؤسسات الدفع الرائدة حول العالم مع شبكة «فينابلر» ما سيعزز محفظتنا من التقنيات المبتكرة، التي تساعد على الربط بين العملاء والشركات، سواء الصغيرة أو الكبيرة، في إطار خطط الاقتصاد العالمي الجديد».