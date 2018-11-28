الأسواق تتراجع بضغط أسهم العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات، أمس، على وقع ضغوط بيع استهدفت أسهم العقار والبنوك القيادية، في وقت واصلت فيه الأجانب والمؤسسات مشترياتها لكن بنحو محدود، وظلت السيولة تراوح مكانها دون حاجز 400 مليون درهم.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.02% إلى مستوى 2699.6 نقطة وسط هبوط شبه جماعي لمؤشرات القطاعات بقيادة العقار والبنوك، فيما نزل سوق أبوظبي بنسبة 0.23% عند مستوى 4960 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والطاقة.

ووصلت سيولة السوقين، أمس، إلى 390.4 مليون درهم، منها 179.1 مليوناً في دبي، و211.34 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 230.3 مليون سهم، موزعة بواقع 134.5 مليون سهم في دبي، و95.8 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 5077 صفقة.

العقار

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط قطاع العقار بنسبة 1.87% مع انخفاض سهم إعمار العقارية 3.16% وأرابتك 3.24% وديار 0.25% وإعمار للتطوير 0.41% والاتحاد العقارية 3.39%، وهبط أيضاً قطاع البنوك بنسبة 0.48% مع تراجع الإمارات دبي الوطني 2.17% فيما صعد سهم دبي الإسلامي 1.15%.

ونزل أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 0.45% بعد هبوط سهم دبي للاستثمار 0.71% وسوق دبي المالي 0.12%، فيما ارتفع شعاع كابيتال 1%، كما تراجع قطاع النقل بنسبة 1% نتيجة تراجع سهم أرامكس 0.92% والخليج للملاحة 5.45%، بالتزامن مع استقرار العربية للطيران.

وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط في سوق دبي بسيولة 47.3 مليون درهم، تلاه سهم جي أف أتش بسيولة 27.46 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 21.4 مليون درهم، وكان سهم الخليجية للاستثمارات العامة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.08%.

البنوك

وفي سوق العاصمة، نزل قطاع البنوك بنسبة 0.23% نتيجة هبوط أبوظبي الأول 0.41%، فيما ارتفع أبوظبي التجاري 0.98%، وهبط قطاع العقار بنسبة 1.79% متأثراً بانخفاض سهم الدار 1.78% وإشراق 3.4%.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 2.46% بعد هبوط سهم دانة غاز 3.44% وطاقة 3.06%. في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات 0.58% مدعوماً بارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

الأجانب

ومال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين، أمس، بصافي استثمار 31.2 مليون درهم، منها 12 مليوناً للخليجيين، و19 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 31.2 مليون درهم، موزعة بواقع 14.72 مليوناً للعرب، و16.46 مليوناً للمواطنين.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.55% إلى 3186.72 نقطة بعد التداول على 4.9 ملايين سهم بقيمة 4.97 ملايين درهم من خلال 344 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 3450 عقداً بقيمة 1.6 مليون درهم من خلال 11 عملية، حيث ارتفعت عقود دبي الإسلامي 1.14%، فيما تراجع عقود إعمار 3.16% وأرابتك 3.24% وأبوظبي الأول 0.42%.

«أبوظبي العالمي» أفضل مركز مالي للعام

حصد سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي في أبوظبي، جائزة «أفضل مركز مالي للعام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» من مجلة جلوبال إنفستور للعام الثالث على التوالي ضمن قمة وحفل جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السنوية لأسواق رأس المال في دبي، ما يمثل شهادة جديدة على ريادة إنجازات سوق أبوظبي العالمي وابتكاراته على جميع المستويات وعبر سلطاته الثلاث خلال العام 2018.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي «أود أن أتوجه بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل لعمل السوق ولكافة شركائنا الاستراتيجيين ولمجموعة جلوبال إنفستور على ثقتهم وتشجيعهم، لقد سعدنا بهذا الفوز للعام الثالث على التوالي، وإننا لطالما حرصنا في سوق أبوظبي العالمي على تأكيد التزامنا بدعم التتمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي منذ العام الأول لانطلاق السوق».

* إفصاحات

* أعلنت ماركة، أن اجتماع الجمعية العمومية الذي لم ينعقد الخميس الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني سينعقد غداً في فندق نسيمة رويال في الساعة الواحدة من بعد الظهر.

* اجتمع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أول من أمس، وناقش محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والأمور الاعتيادية.

* وافق مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية على استقالة الأعضاء ماجد سلطان الميل وإبراهيم أبو العز وهارون صديقي، كما حدد موعد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 26 ديسمبر المقبل بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.