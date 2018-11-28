«ضمان للأوراق المالية» عضواً في «ناسداك دبي» لتداول مشتقات الأسهم

المصدر: دبي- البيان

انضمت شركة ضمان للأوراق المالية، وهي إحدى أبرز شركات الوساطة بالإمارات، إلى ناسداك دبي بصفتها عضواً للتداول في مشتقات الأسهم، وهو ما سيمنح عُملاء ضمان القدرة على تحقيق المكاسب عن طريق تداول العقود المستقبلية في حال ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها على حد سواء.

وتأتي إضافة تداول العقود المستقبلية لدى ناسداك دبي كونها خطوة إضافية في استراتيجية النمو، التي تتبعها ضمان للأوراق المالية، والتي شملت الانضمام إلى سوق الأوراق المالية بناسداك دبي في مارس 2017. وقد لعبت ضمان للأوراق المالية منذ 20 عاماً دوراً رائداً في تطوير أسواق الأوراق المالية بالإمارات.

وجاءت عضوية ضمان للأوراق المالية في سوق المشتقات في ظل استعداد ناسداك دبي لإدخال المزيد من التوسعات الهائلة في منصتها الخاصة بالعقود المستقبلية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها بدول مجلس التعاون الخليجي، من حيث مجموعة المنتجات المقدمة ومشاركة شركات الوساطة وتيسير وصول المستثمرين.

وقال نبيل الرنتيسي، المدير التنفيذي لأسواق المال، من ضمان للاستثمار: «تمنحنا سوق مشتقات الأوراق المالية التابعة لناسداك دبي القدرة على توفير فرص جديدة وجذابة للتحوط والاستثمار لعملائنا، بما في ذلك المؤسسات والأفراد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة».

وفي هذا السياق، صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، قائلاً: «تقدم ضمان للأوراق المالية خبرة ذات قيمة كبيرة إلى سوق المشتقات بناسداك دبي إلى جانب ما تتمتع به من علاقات قوية بمجموعة واسعة من المستثمرين الجدد المحتملين تزامناً مع استعدادنا لتحقيق المزيد من النمو. ونحن نتطلع إلى تعزيز سُبل التعاون مع ضمان للأوراق المالية لدعم استمرارية توسع أسواق رأس المال بالمنطقة».