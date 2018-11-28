23 مرشحاً نهائياً ببرنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي- البيان

اختتم برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة، أمس، دورته الثانية التي أقيمت بالشراكة مع «أكسنتشر»، مسجلاً بذلك نجاحاً آخر يُضاف إلى مسيرته المتميّزة في دعم الابتكار المالي.

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وشهد برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» في نسخة العام الجاري مشاركة مجموعة أكبر من الشركات الناشئة، والتي تضاعف عددها ليصل إلى 23 مرشحاً مقارنةً مع 11 مرشحاً في النسخة الماضية 2017، بالإضافة إلى شركة أخرى، التي تمت دعوتها باعتبارها الفائزة بجائزة جيتكس لنجوم المستقبل.

وقد عرضت هذه الشركات حلولها المبتكرة أمام أكثر من 350 مستثمراً وشريكاً وممثلاً للجهات الحكومية، وفي حضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

تنظيم

وتركزت حلول هذه الشركات على مجموعة من المجالات بدايةً من حلول البلوك تشين المبتكرة مروراً بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وصولاً إلى تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية. وخلال دورة 2018، شهد البرنامج إثبات فعالية مفهوم 20 حلاً مبتكراً، علماً بأنه تم تنفيذ أربعة منها خلال فترة البرنامج.

ويواصل برنامج «فينتك هايف»، في ضوء توسيع نطاق منظومة أعماله، قيادة الجهود الرامية لإرساء بيئة مشجعة لتطوير حلول مبتكرة يمكنها المساهمة في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية في المنطقة، وذلك بما ينسجم مع أهداف «خطة دبي 2021» واستراتيجية النمو لمركز دبي المالي العالمي 2024.

وقد أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تخصيص 10 ملايين درهم لصالح توسعة منظومة عمل البرنامج، بما سيعزز من توفير بيئة تعاونية داعمة للشركات الناشئة وروّاد الأعمال داخل المركز.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: عزز مركز دبي المالي العالمي التزامه بمقدار ثلاثة أضعاف تجاه برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» خلال العام 2018، ويتضح ذلك جلياً في توسيع نطاق البرنامج من خلال استقطاب شركاء جدد وإضافة مسارات مخصصة لتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية.

وقد لاقى البرنامج دعماً كبيراً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين ممن يتطلعون إلى الاستفادة من حلوله المبتكرة التي من شأنها أن تغيّر ملامح قطاع الخدمات المالية. وقد نجح المشاركون بالبرنامج خلال العام الماضي في تأمين تمويلات رأسمالية بقيمة تزيد على 16 مليون دولار.

وقال سوشيل سالوجا، المدير التنفيذي للخدمات المالية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية في أكسنتشر: يسرنا أن نشهد مرة أخرى حدثاً جديداً ناجحاً لهذا العام. إن الموقف الداعم للجهات الحكومية في المنطقة، مثل مركز دبي المالي العالمي، قد ساهم في إنشاء منظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية ووفر دعماً كبيراً لتطور ونمو هذه التكنولوجيا.