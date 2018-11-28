«بلومبيرغ»: بنوك الإمارات تتوسع في الإقراض الخارجي

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اتجاهاً متزايداً من جانب بنوك الدولة إلى التوسع في الإقراض الخارجي خلال الآونة الأخيرة.

ونشرت الوكالة أمس تقريراً عن الموضوع أكدت فيه هذا الاتجاه المتنامي. فعلى سبيل المثال، شارك بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الدولة، خلال العام الجاري في 51 صفقة تتعلق بقروض خارجية، وكان أغلبها في قارة آسيا، والذي يحتل البنك فيها المركز الــ 13 على قائمة أكبر البنوك المسؤولة عن تدبير قروض بعملات أجنبية، وفقاً لإحصائيات صادرة عن «بلومبيرغ».

وبذلك، يكون بنك أبوظبي الأول قد قفز 10 مراكز على القائمة، بالمقارنة مع ترتيبه عليها خلال العام الماضي.

وأشار تقرير «بلومبيرغ» أيضاً إلى أحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي أكدت ارتفاع حجم القروض الممنوحة من بنوك الدولة خلال الأشهر الــ 10 الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.2%ـ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفعت نسبة القروض الممنوحة إلى جهات محلية بنسبة 3.5%، فيما ارتفعت القروض الممنوحة إلى جهات خارجية بنسبة 12%.