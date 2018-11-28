«الإمارات دبي الوطني» يشارك في تسهيلات لبنك «توركي فاكيفلار» بـ 854 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك «توركي فاكيفلار بنكاسي» عن استكمال صفقة تسهيلات بإجمالي 854 مليون دولار (قرض مشترك بقيمة 252 مليون دولار و528.5 مليون يورو بتاريخ 21 نوفمبر 2018).

ولعبت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة» دور المنسق الوحيد ووكيل التوثيق والدعاية لهذه الصفقة.

وضمت قائمة البنوك المشاركة في اتفاقية القرض المشترك 11 منظماً رئيسياً مفوضاً و9 منظمين، وشارك فيها أيضاً بنك الإمارات دبي الوطني بدور البنك الوكيل.

وتشمل هذه التسهيلات قرضاً بالدولار الأميركي لأجل 367 يوماً، وآخر باليورو لنفس الأجل، وقرضاً ثالثاً بالدولار الأميركي لأجل عامين + يوم عمل واحد. وسيتم استخدام مبالغ هذه القروض لأغراض التمويل التجاري والاحتياجات المؤسسية العامة لفاكيفبنك.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للتسهيلات ذات الأجل 367 يوماً 2.75% سنوياً فوق سعر الليبور للقروض الممنوحة بالدولار، و2.65% سنوياً فوق سعر اليوروبور للقروض الممنوحة باليورو؛ بينما تبلغ التكلفة الإجمالية للقرض الممنوح بالدولار لأجل عامين + يوم عمل واحد 3.50% سنوياً فوق سعر الليبور. وحققت التسهيلات المصرفية إقبالاً عالمياً قوياً بمشاركة 20 بنكاً من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.