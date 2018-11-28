بنك «دي بي إس» السنغافوري يخطط للتوسّع عبر دبي

المصدر: دبي- عمرو عادل

أعلن بنك «دي بي إس» السنغافوري، عن خططه للتوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر مكتبه، والذي افتتحه عام 2006 في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف جذب شريحة متنامية من أصحاب الثروات الراغبين، بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في آسيا.

وقالت تان سو شان، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى «دي بي إس» في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر البنك في مركز دبي المالي العالمي للإعلان عن خططه التوسعية، إن البنك يخطط إلى جعل مكتبه بدبي مركزاً استراتيجياً لأعماله في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط.

وأضافت: إن عدد موظفي البنك للخدمات المصرفية الخاصة في دبي يصل إلى 40 موظفاً ومن المخطط زيادتهم إلى ما بين 50

و60 موظفاً بنهاية العام الجاري ضمن سعيه لمضاعفة عددهم بحلول 2023.

وتتجاوز قيمة أصول البنك الذي يعتبر الأكبر في جنوب شرق آسيا والبنك الآسيوي الوحيد المدرج ضمن قائمة أكبر ست مؤسسات لإدارة الثروات في آسيا، من حيث الأصول المدارة، نحو 518 مليار دولار سنغافوري، وتضم الكوادر المتنوّعة العاملة لديه موظفين من أكثر من 40 جنسية في 18 سوقاً.

وأوضحت أن «دي بي إس» يتلقى باستمرار العديد من الاستفسارات عبر مكتبه في دبي، بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في الدول الآسيوية.

نمو

وأضافت، إن الثروات تواصل نموها في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد الذين يملكون أصولاً تزيد قيمتها على 500 مليون دولار في المنطقة بنسبة 28%، من 390 فرداً في عام 2017 إلى نحو 500 في عام 2022.

وأوضحت أن تركيز المستثمرين وأصحاب الثروات من المنطقة في السابق كان يتركز على أوروبا وبخاصة لندن وعلى الولايات المتحدة، أما اليوم فبات هناك اهتمام أكبر من المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بالاستثمار في آسيا في القطاعات المختلفة مثل العقارات واستثمارات الملكية الخاصة التي تحمل فرصاً واعدة للنمو.

وكشفت عن أن البنك لديه مختبراً للابتكار، وهناك تعاون متواصل مع عدد من المصارف الإماراتية، للاستفادة من تجربة البنك في مجال التحول الرقمي، مؤكدة أن دبي وسنغافورة تتشاركان قيم الابتكار والتقدم التكنولوجي والتفكير الملهم، ومن هنا كانت الإمارة الخيار الأمثل كونها مركزاً إقليمياً لأعمال البنك.

ورداً على سؤال عن حجم الأصول المدارة لدى البنك من المنطقة، قالت: إن حجم أعماله في المنطقة تعتبر من الأسرع نمواً على مستوى المناطق الجغرافية التي يخدمها البنك.

تأسس فرع بنك «دي بي إس» في دبي في مارس 2006، وأصبح أول بنك في سنغافورة يحصل على ترخيص مصرفي في مركز دبي المالي العالمي.

إقبال

قالت تان سو شان إنه من الملاحظ وجود إقبال متزايد من مستثمري الشرق الأوسط للاستثمار في آسيا، لا سيما في ظل مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات بأن تهيمن الصين والهند وإندونيسيا على تصنيفات الاقتصادات الكبرى في العالم، وذلك بفضل تركيباتها السكانية الشابة وتطورها تكنولوجياً.