350.6 مليار درهم القاعدة النقدية في الإمارات بنهاية أكتوبر

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

ارتفعت القاعدة النقدية في الإمارات بنهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى 350.6 مليار درهم بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم وبنسبة 0.08% عن شهر سبتمبر الماضي الذي بلغت فيه 347.7 مليار درهم.

وكشف تقرير المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر أكتوبر الصادر عن المصرف المركزي، أمس، عن أن توسع القاعدة النقدية خلال شهر أكتوبر يرجع إلى ارتفاع النقد المصدر من 83.2 مليار درهم خلال سبتمبر إلى 83.8 مليار درهم خلال أكتوبر بزيادة قدرها 600 مليون درهم وبنسبة 0.7%.

إضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك من 120.9 مليار درهم إلى 121.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر بزيادة قدرها 900 مليون درهم وبنسبة 0.7%. كما أرجع التقرير ارتفاع القاعدة النقدية في الإمارات إلى ارتفاع شهادات الإيداع لدى البنوك من 121.4 مليار درهم إلى 126.8 مليار درهم بزيادة قدرها 5.4 مليارات درهم وبنسبة 4.4%.

وأكد التقرير، أن الودائع الحكومية سجلت بنهاية أكتوبر زيادة بقيمة 11.5 مليار درهم وبنسبة 4% مقارنة بشهر سبتمبر. ونوّه بأن عرض النقد ن3 والذي يعد مؤشراً للسيولة الإجمالية في القطاع المصرفي بلغ بنهاية شهر أكتوبر تريليوناً و565 ملياراً و900 مليون درهم مقابل تريليون و579 ملياراً و800 مليون درهم بنسبة انخفاض بلغت 0.9%.