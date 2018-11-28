نور بنك يستقطب اكتتابات قياسية في برنامج بإدارة «أرقام كابيتال»

المصدر: دبي- البيان

أعلن نور بنك أمس أن برنامج الدخل الثابت ذا الأربعة أعوام والذي يديره «أرقام كابيتال»، قد حصد اكتتابات بلغت 125 مليون دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط من إطلاقه.

وكانت «نور ولث» قد أطلقت هذا البرنامج في الشهر الماضي تماشياً مع مساعيها المستمرة إلى تزويد العملاء بحلول مبتكرة. وقد افتتحت فترة الطرح الأولية للبرنامج بين 17 سبتمبر و11 أكتوبر، وتم استقطاب استثمارات من عدد من عملاء «نور ولث» حول العالم. ويهدف برنامج الدخل الثابت إلى توفير الدخل من خلال الاستثمارات في الصكوك العالمية بشكل رئيسي، حيث يوفر البرنامج دخلاً سنوياً يبلغ 5%.