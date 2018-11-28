«أبوظبي العالمي» يسمح لشركة «مارش» بتقديم خدمات التأمين المقيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت شركة مارش، العاملة في مجال وساطة التأمين والحلول المبتكرة لإدارة المخاطر على أول ترخيص لتقديم خدمات التأمين كشركة مقيدة (captive) في أبوظبي، وتعمل الشركة بالاسم التجاري «مارش لخدمات الإدارة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) المحدودة»، وقد مُنحت الشركة تفويضاً لتقديم خدمات إدارة التأمين من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

وشركة التأمين المقيدة هي كيان قانوني الغرض الرئيسي من إنشائه هو تقديم التأمين للشركة الأم أو لعدد من الشركات المشابهة - مثل الاتحادات التجارية - وبالتالي المساهمة في تقليل المخاطر الكلية التي قد تتعرض لها الشركة الأم.

وقال روني فاليكوب، مدير تنفيذي أول، مارش: «تسعى أبوظبي لأن يكون لها دور محوري للإيفاء باحتياجات ومتطلبات التمويل والتأمين المتزايدة بالمنطقة، مع تقوية الصلة بالأسواق المالية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا».

وقال ريتشارد تينج، المدير التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي: « ستضيف خبرة شركة مارش العالمية وتواجدها في سوق أبوظبي العالمي المزيد من حلول التأمين واستشارات مواجهة المخاطر في المنطقة».