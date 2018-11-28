«الهلال للمشاريع» تستثمر 550 مليون درهم في الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الهلال للمشاريع الناشئة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أمس، عن استثمارها في شركة «ترانسكورب إنترناشيونال» (ترانسكورب)، إحدى أبرز الشركات في الإمارات للخدمات اللوجستية وتزويد خدمات التوزيع للوجهة النهائية، عبر الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في الشركة.

ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، تهدف «الهلال للمشاريع الناشئة» أيضاً إلى دعم خطة توسع «ترانسكورب إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خريطة

ويأتي هذا الاستثمار في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية لشركة الهلال للمشاريع، والتي تقضي باستثمار 150 مليون دولار (نحو 550 مليون درهم) عبر «الهلال للمشاريع الناشئة» في الشركات والمشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة والمتقدمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقد تم تخصيص خمسين بالمئة من الاستثمارات لمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال توشار سينغفي، مدير أول، «الهلال للمشاريع الناشئة»: «تشكل السرعة والموثوقية في تقديم الخدمات من أهم عوامل نجاح الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية. وبفضل تركيز الشركة على القطاع التكنولوجي ورضا العملاء، تعد «ترانسكورب» شركة رائدة في خدمات التوزيع للوجهة النهائية، وهي مستعدة تماماً للاستفادة من فرص النمو الناشئة من ازدهار قطاعي التجارة الإلكترونية وتوصيل المأكولات».

وقال رودريك ناكوزي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ترانسكورب»: «وفّر لنا استثمار «شركة الهلال للمشاريع الناشئة» الوسائل اللازمة لتوسعنا السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأتاح لنا تقديم عروض خدماتنا ضمن قطاعات أخرى. وستعمل الخبرة اللوجستية الواسعة لشركة الهلال للمشاريع على تمكين «ترانسكورب» من استكشاف أسواق ومجالات جديدة.

حلول

وإلى جانب تركيزها على تبسيط العمليات اللوجستية في مراحل التوزيع الأخيرة، تقدم «ترانسكورب» حلولاً متكاملة لعملائها من الشركات، وتشمل التخزين والنقل وتوزيع المنتجات، وتعمل منصة إدارة الطلبات في الشركة على أتمتة جميع العمليات، بما يوفر للعملاء إمكانية المتابعة المباشرة، والتقدير الدقيق لأوقات التسليم.