«دبي الإسلامي» يتصدر نمو المصارف الإسلامية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدر بنك دبي الإسلامي، نمو المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل ارتفاعاً في أصوله بنسبة 18% أو بمقدار 8.8 مليارات دولار لتصل إلى 56.5 مليار دولار في العام الماضي، وفق تحليل لمجلة «ميد» الذي توقع استمرار نمو وتفوق المصارف الإسلامية في العام الجاري والمقبل.

وانضم بنك وربة الكويتي إلى أكبر 20 مصرفاً إسلامياً في دول مجلس التعاون بمعدل نمو 60% ونمو في الأصول بمقدار 5.9 مليارات دولار، مقابل 3.7 مليارات دولار في العام الماضي. كما سجلت مصارف الشارقة الإسلامي والإنماء وبنك البلاد في الرياض وبوبيان الكويتي معدل نمو من رقمين.

وذكر التقرير أن هناك نمواً ملحوظاً في الاقتصاد الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل نمواً بنسبة 7% في العام الماضي، مقارنة بنمو بلغ 4% في البنوك التقليدية. مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي في الخليج سجل نمواً في الوقت الذي تراجع فيه عالمياً خلال العام الجاري. ونقلت المجلة عن ستاندارد اند بورز وفيتش أن معدل نمو الأصول الإسلامية ظل مرتفعاً في العام الماضي، وسجلت أكبر 20 مؤسسة مالية إسلامية نمواً في أصولها بنسبة 10%.