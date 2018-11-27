«المتكاملة» الأكثر نشاطاً في وساطة العقود المستقبلية بناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق «ناسداك دبي» أمس عن تصدر شركة المتكاملة للأوراق المالية، التابعة لمجموعة شعاع كابيتال والمتخصصة في توفير خدمات الوساطة وتداول الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة الأكثر نشاطاً العاملة في سوق العقود المستقبلية في سوق ناسداك دبي خلال العام 2018.

وتمكنت شركة المتكاملة للأوراق المالية، من ترسيخ مكانتها كشركة الوساطة في قطاع العقود المستقبلية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، عبر استحواذها على 32.5% من قيم التداول و44.5% من أحجام التداولات، باستثناء نشاط صناعة السوق. وخلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس إلى شهر أكتوبر 2018، ارتفعت حصصها هذه لتبلغ 63% من حيث القيمة و79% من حيث الحجم.

وقرع مصطفى خريبة، رئيس مجلس إدارة المتكاملة للأوراق المالية، أمس جرس افتتاح السوق احتفالاً بالمركز الريادي الذي حققته الشركة حيث أصبحت شركة الوساطة الأكثر نشاطاً في سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية للأسهم.

وقال مصطفى خريبة، رئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة للأوراق المالية: «يسر شركة المتكاملة للأوراق المالية أن تشكل منفذاً للمستثمرين إلى سوق مشتقات الأسهم الآخذة في التوسع لدى ناسداك دبي والتي بدورها تقدم أدوات فريدة للوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة».

ومن جانبه قال حامد علي، المدير التنفيذي لناسداك دبي: «سنعمل على تعزيز تعاوننا مع الشركة، حيث سنضيف أنواعاً جديدةً من العقود إلى السوق بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات على الأسهم ومؤشراتها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع نطاقاً». بدوره قال أيمن حامد، المدير العام لشركة المتكاملة للأوراق المالية:

« ندعم بنجاح تداول عملائنا وكذلك مؤشرات الأسهم، عبر استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى، واضعين رؤيتنا وإمكانياتنا في خدمتهم. وتعكس الزيادة في القيمة إلى 63٪ متانة الخدمات التي نوفرها».