«كامكو» تحصد جائزة «أفضل شركة لإدارة الثروات» من «جلوبال انفيستور»

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة كامكو للاستثمار، إحدى كبرى الشركات في المنطقة، من حيث حجم الأصول المدارة، بجائزة «أفضل شركة لإدارة الثروات» لعام 2018، من قبل مجلة جلوبال انفيستور «Global Investor»، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في القطاع المالي، والمجلة الرائدة في مجال تمييز وتكريم الأفراد والمؤسسات الاستثمارية والمالية. وذلك خلال حفل ضخم أقيم في دبي بهذه المناسبة.

وقالت سناء الهدلق، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات في كامكو «إن نموذج عمل إدارة الثروات، قائم على تحقيق رضا العملاء، وذلك عبر منتجات يتم تصميمها خصيصاً لتوائم متطلبات العملاء، وتحقق أهدافهم قصيرة الأمد وطويلة الأجل، استناداً على معايير واضحة من الشفافية.

واتفاق متبادل بين العميل ومسؤول إدارة الثروات، حول مستويات المخاطر التي يتم تحديدها مسبقاً، و قامت إدارة الثروات في كامكو، بتوفير الحلول الشخصية، وتقديم المشورة المثبتة والموثوق بها، مستندين على خبرة مهنية ممتدة».