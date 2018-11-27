مصرف الهلال ينفذ أول صفقة صكوك ذكية بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذ مصرف الهلال صفقة صكوك بتقنية بلوك تشين كأول مصرف إسلامي في العالم يستخدم هذه التقنية لإعادة بيع وتسويق الصكوك الإسلامية.

حيث تم استخدام تقنية بلوك تشين في تنفيذ صفقة سوق ثانوية لصكوك مصرف الهلال الأولية البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في سبتمبر 2023، ليشهد العالم أول استخدام لتقنية بلوك تشين في تنفيذ صفقة صكوك.

وحققت الصكوك الإسلامية نجاحاً كبيراً وتعد إحدى فئات الأصول الأسرع نمواً، حيث بلغت الصكوك الصادرة عام 2017 وحده ما قيمته 97.9 مليار دولار (زيادة نسبتها 50٪ عن عام 2016).

ويهدف مصرف الهلال إلى تطوير سوق الصكوك عبر تبني تقنية بلوك تشين ودمجها في البنية التحتية بما يمهد الطريق إلى التحول الرقمي المبتكر للصكوك الإسلامية، والتي أطلق عليها اسم «الصكوك الذكية».

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «نفخر بأن نكون أول مصرف يطلق أول صفقة صكوك إسلامية ذكية بتقنية بلوك تشين، ليثبت المصرف تارةً أخرى أنه يمتلك قدرات للريادة في السوق التنافسية للأعمال المصرفية الإسلامية.

وبالإضافة لذلك فإن مزايا استخدام العقود الذكية تتراوح بين عناصر الأمان، والامتثال لأحكام الشريعة، وإطلاق الفرص الجديدة، وقد نجحت الشراكة بين مصرف الهلال وشبكة جبرل الناشئة في تسليط الضوء على نجاح سوق أبوظبي العالمي في جذب ورعاية وتعزيز الابتكار».

وتأتي هذه المبادرة بفضل تعاون فريق التحول الرقمي في مصرف الهلال مع شبكة «جبرل» للتكنولوجيا المالية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بحيث أصبح ذلك التعاون ممكناً بفضل دعم منصات التكنولوجيا المالية بسوق أبوظبي العالمي والتي بدورها تعزز بيئة تفاعلية وتعاونية وحيوية للابتكار لتترسخ جذوره في أبوظبي والمنطقة.

وأشاد طلال طباع، الشريك المؤسس لشبكة جبرل، بنجاح المبادرة قائلاً: نؤمن بأهمية الجمع بين حلول العقود الذكية المجربة والمختبرة من قبل شبكة «جبرل» بخبرتها العالمية في هذا المجال وبإدارة من فريق التحول الرقمي في مصرف الهلال، وسوف نتمكن سوياً من تزويد المصرفيين الإسلاميين بالأدوات اللازمة لتسهيل الموافقات الإسلامية بسرعة وكفاءة وخبرة التمويل التقليدي ذاتها.

ومن المحتمل أن نطور فئات جديدة من الأصول الرقمية التي كان من الصعب تصور وجودها. والجدير بالذكر، أن الصكوك الذكية سترفع من كفاءة الصفقات وتخفض النفقات العامة المتضخمة لإصدار وتسوية الصكوك الإسلامية بشكل جذري.

بيئة ملائمة

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنغ: باعتبارنا مركزاً مالياً عالمياً وقادةً في التكنولوجيا المالية، يلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً فعّالاً في تسخير بيئة ملائمة لمزودي التقنيات المتطورة للتعاون مع المؤسسات المالية المحلية المبتكرة في تحقيق القيمة عبر الأسواق المالية.

ونتطلع إلى دعم مصرف الهلال وشركة «جبرل» في المختبر التنظيمي لبناء الحلول التي من شأنها أن تعزز وتحول قطاع التمويل الإسلامي.