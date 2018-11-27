مؤشر أبوظبي يربح 3.2 مليارات بدعم «البنوك» و«العقار»

المصدر: أبوظبي _ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تحسن نسبي في مستويات السيولة، إذ ربح سوق أبوظبي ما يربو على 3.2 مليارات درهم مدعوماً بمشتريات أجنبية عززت مكاسب الأسهم القيادية، بينما هبط سوق دبي تحت وطأة الضغوط المتزايدة من أسهم العقار.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.5% ليغلق مستقراً عند مستوى 4971.43 نقطة، معززاً بعودة المكاسب لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والسلع، بينما هبط سوق دبي بنحو 0.44% ليصل إلى 2727.41 نقطة متأثراً بتراجع أسهم العقار والاستثمار والتأمين والسلع.

وتحسنت سيولة الأسواق أمس نسبياً بعدما وصلت إلى 411.4 مليون درهم، منها 158 مليونا في دبي، و253.4 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 146.3 مليون سهم، موزعة بواقع 95.8 مليونا في دبي، و50.5 مليونا في أبوظبي من خلال 4498 صفقة.

سوق أبوظبي

وجاء صعود سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.48% بدعم مكاسب سهم أبوظبي الأول 0.42% وأبوظبي التجاري 1.62% والاتحاد الوطني 0.21%، وعزز المكاسب أيضا ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.81% مع صعود الدار العقارية 1.2%، في مقابل نزول إشراق 3.3%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 1.18% مع ارتفاع اتصالات بالنسبة ذاتها. في المقابل، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 2.51% تحت وطأة تراجع دانة غاز 3.98% وطاقة 3.92%، في المقابل ارتفع أدنوك للتوزيع 1.75%.

وهيمن سهم أبوظبي الأول على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 155.3 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة 26.3 مليون درهم، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بتداولات 18 مليون درهم. وكان سهم ميثاق للتأمين التكافلي في صدارة الأسهم المرتفعة بنسبة 9.57% فيما كان سهم القدرة القابضة الأكثر انخفاضاً بنحو 10%.

سوق دبي

وهبط سوق دبي بعد تراجع قطاع العقار بنسبة 1.22% إثر انخفاض أسهم إعمار العقارية 1.25% وأرابتك 3.14% وديار 2.44% والاتحاد العقارية 2.8% وإعمار للتطوير 1.21% وإعمار مولز 1.05%، كما نزل قطاع الاستثمار بنسبة 2.88% بعد تراجع سهم دبي للاستثمار 3.45% وسوق دبي المالي 3.45% وشعاع كابيتال 1.94%.

في المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.44% مدعوماً بارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 2.22%، وذلك بالرغم من تراجع سهم دبي الإسلامي 1.13%، وزاد قطاع النقل هامشياً مدعوماً بارتفاع سهم أرامكس 0.23% واستقرار العربية للطيران.

وهيمن سهم إعمار العقارية على صدارة النشاط بسيولة 40 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات بقيمة 27.25 مليون درهم، ثم سهم دبي للاستثمار مستقطباً نحو 25 مليون درهم، وكان سهم تبريد الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.85%، فيما كان الخليجية للاستثمارات العامة الأكثر تراجعاً بنسبة 8.8%.

الأجانب

ومالت تداولات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 48.16 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 48.16 مليون درهم، موزعة بواقع 4.4 ملايين للعرب، و5 ملايين للخليجيين، و39 مليونا للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم منازل العقارية وسوق دبي المالي والدار العقارية والاتحاد العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دبي للاستثمار ودي إكس بي ودانة غاز وإعمار العقارية.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 26 مليون درهم، فيما مالوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 18.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 26 مليون درهم، والشراء في دبي بصافي استثمار 18.6 مليون درهم.

3204

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.1% إلى 3204 نقاط بعد التداول على 187.33 ألف سهم بقيمة 1.74 مليون دولار. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 1705 عقود بقيمة 990.67 ألف درهم من خلال 8 عمليات، حيث ارتفعت عقود أبوظبي الأول 0.41%، فيما هبطت عقود أرابتك وإعمار بنحو 3.18% و1.27% على التوالي

افصاحات

اجتمع مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي أمس لمناقشة أمور اعتيادية، إضافة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 29 أكتوبر الماضي.

يجتمع مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري المدرج في بورصتي دبي والبحرين بعد غد لمناقشة وإقرار ميزانية المصرف لسنة 2019.

حققت شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفــا»، المدرجة في بورصتي دبي والكويت خسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 11.32 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 1.46 مليون في الفترة ذاتها من العام السابق.

وافقت هيئة أسواق المال الكويتية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت على تجديد شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة الخزينة، وذلك مدة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 7 ديسمبر 2018.