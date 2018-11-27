2.268 تريليون درهم أصول البنوك التقليدية في الدولة بنهاية أكتوبر

المصدر: أبوظبي -وام

بلغت قيمة أصول البنوك التقليدية العاملة في دولة الإمارات 2.268 تريليون درهم تقريبا، مشكلة بذلك 80% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أكتوبر من العام 2018 بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي امس ضمن تقرير حركة نشاط البنوك مصنفة بين تقليدية وإسلامية.

وأظهر التحليل الخاص بحركة نشاط البنوك التقليدية نجاحها بزيادة إجمالي أصولها بمقدار 125 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وبلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية 573 مليار درهم، تشكل ما نسبته 20% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بشكل عام والتي وصلت إلى نحو 2.841 تريليون درهم مع نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها البنوك التقليدية 1.274 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر من العام 2018 وهو ما يشكل 77.3% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي فيما وصل رصيد قروض البنوك الإسلامية نحو 374 مليار درهم وبنسبة 22.7%.

أما على صعيد الودائع فقد بلغت قيمتها لدى البنوك التقليدية 1.321 تريليون درهم تقريباً تساوي 77% تقريباً من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أكتوبر.

وفي مقابل ذلك فقد بلغت قيمة الودائع لدى البنوك الإسلامية 400 مليار درهم تقريباً تشكل ما نسبته 23% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في الدولة بشكل عام.