«جنرال أتلانتك» تستثمر 120 مليون دولار في «بروبرتي فايندر»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «بروبرتي فايندر» ومقرّها دبي، عن نجاحها في الحصول على 120 مليون دولار من مجموعة مستثمرين بقيادة شركة «جنرال أتلانتك» العالمية في مجال الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

وشهدت الجولة مشاركة المساهم الحالي في «بروبرتي فايندر» وهي شركة «فوستوك نيو فنتشرز المحدودة». وتخطط «بروبرتي فايندر» لإنفاق جزء من رأس المال في مواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتطوير منتجات مبتكرة تسعى إلى توفير شفافية أكبر وبيانات أكثر فعالية، بالإضافة إلى تحسين تجربة زوار المنصة.

وقال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بروبرتي فايندر»: نجحنا في الحصول على رأسمال من شركات استثمارية عريقة ومن أبرزها «جنرال أتلانتيك» التي تمتلك خبرة قوية في مجال الاستثمار في شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.

وقال كريس كولكين، مدير ورئيس قطاع التكنولوجيا لمنطقة أوروبا وأفريقيا في «جنرال أتلانتك»: تسهم «بروبرتي فايندر» من خلال تركيزها على بناء منتج عالمي المستوى للباحثين عن العقارات، في تعزيز نمو وتطور القطاع العقاري في المنطقة.