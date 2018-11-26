دبي ترسخ ريادتها لأسواق المال بمقر جديد لـ «ناسداك دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

قال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي: «إن البورصة سوف تنتقل إلى مقر جديد مطلع العام المقبل إلى مركز دبي المالي العالمي، في خطوة ترسخ دبي من خلالها ريادتها الفكرية لأسواق المال والشركات».

وأشار إلى أن المقر الجديد هو خطوة مهمة؛ لأنه سوف يتضمن المعنى الحقيقي لما يسمى «موقع السوق»، وسيكون هذا الموقع حلبة لريادة فكر الأسواق المالية والشركات والنشاط الفكري في المنطقة بكاملها، ويشع رؤيته على المستوى العالمي. كما سيكون المقر الجديد عنصراً محفزاً للترويج لأنشطة الأسواق المالية داخل المنطقة ومع بقية أنحاء العالم.

وذكر أن موقع السوق الجديد، هو مقر مثالي لمصدري الأوراق المالية عبر بورصة ناسداك دبي وأصحاب الأسهم، واستعراض إنجازاتهم وأفكارهم. كما سيكون ممكناً لجميع الشركات والهيئات المالية التي تشكل مجتمع مركز دبي المالي العالمي أن يستخدموا المقر الجديد لبورصة ناسداك دبي، وسوف يقوم المقر الجديد بالتنسيق بين 1600 شركة و21600 محترف يتمركزون بالقرب من مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن التنسيق بين الأنشطة والفعاليات الجديدة والمركز الإعلامي، الذي تتوفر فيه استوديوهات تلفزيونية وكاميرات ومساحات لعقد الفعاليات، والمتوقع أن يكون موقع السوق خلية نحل من النشاط والفعاليات، مما يجعله في قلب الأحداث والأحاديث.