«تاكس جورو»: نظام رد الضريبة للسياح سلس والأفضل في العالم

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

أشاد موقع «تاكس جورو» الشبكي بنظام رد الضريبة المضافة للسياح في المطارات، والذي بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات في تطبيقه الأسبوع الماضي في ثلاثة مطارات.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون الضرائب حول العالم، أمس، تقريراً حول النظام الجديد، ووصفه بكونه سلساً في تطبيقه وإجراءاته، وأن عملية رد الضريبة محكومة بمنظومة سليمة.

وأكد التقرير أن النظام يُعَدُ أفضل من النظم المماثلة لرد الضرائب والتي تطبقها مختلف دول العالم.

واستعرض التقرير بالتفصيل الشروط اللازم توافرها كي يسترد السياح في الدولة ضريبة القيمة المضافة. وطالب التقرير في ختامه بالمزيد من التوعية للسياح في الدولة بشأن نظام الرد وأبرز شروطه، كي يتمكنوا من تحقيق الاستفادة القصوى منه.