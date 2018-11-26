«دبي الإسلامي» يتوج بجائزة أقوى بنك في العالم للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حصد بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، ثلاثة جوائز مرموقة، من بينها جائزة «أقوى بنك في العالم للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد» ضمن جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد لعام 2018، وذلك تقديرًا لأدائه المتميز ضمن البنوك التي تقدم هذه الفئة من الخدمات في أنحاء العالم.

كما فاز البنك أيضاً بجائزة «أقوى بنك للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد في دولة الإمارات» للعام الرابع على التوالي، وجائزة «اختيار النقاد للبنك الأكثر ابتكارًا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد».

ونظمت شركة «كامبردج آي إف أنالاتيكا» النسخة الرابعة من جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتهدف هذه الجوائز السنوية المرموقة إلى تكريم الأفراد والشركات ممن أظهروا التزامهم الكبير لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد وأسهموا بشكل لافت في تطويره ونموه ونجاحه.

وقال ناصر العوضي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك دبي الإسلامي: «نشعر بالفخر والامتنان لتكريمنا مجددًا بجائزة أقوى بنك للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد ليس فقط على مستوى دولة الإمارات، بل على مستوى العالم أيضًا.

تتوج هذه الجائزة جهودنا المبذولة خلال عام ملحوظ حاولنا خلاله أن نجعل الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد مكونًا أساسيًا في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.

وبالارتقاء بعروضنا الفريدة في الخدمات المبتكرة والمنتجات الاستثنائية والخبرات غير المسبوقة، يمكننا مواصلة تحسين التجربة المصرفية لمتعاملينا في كل جانب من جوانب عملنا المصرفي. ولأنهم جوهر كل ما نقوم به، يبقى التركيز على تأسيس وتوطيد علاقات طويلة الأمد مع متعاملينا في قمة أولوياتنا، بينما نسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم المتغيرة باستمرار».