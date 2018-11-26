«سوق دبي» يطلق تطبيقاً يعزز بطاقة «آيفستر»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أطلق «سوق دبي المالي» تطبيقاً متكاملاً يعزز قدرة حاملي بطاقته للخصم المباشر «آيفستر» على استخدامها بكفاءة ويمنحهم مستويات أعلى من التحكم بمعاملاتها، وبالتالي الارتقاء بمعايير المرونة والأمان، التي تتمتع بها البطاقة تماشياً مع احتياجاتهم. وبهذه الخطوة، يصبح «سوق دبي المالي» إحدى أوائل المؤسسات المالية على مستوى دولة الإمارات تبادر إلى إطلاق مثل هذا التطبيق المبتكر.

ويأتي التطبيق المخصص للهواتف المتحركة ثمرة لجهود فريق «سوق دبي المالي»، الذي عمل بنفسه على تطويره بالتعاون مع شركة «نتورك إنترناشيونال»، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعد الحل المبتكر للتحكم بمعاملات البطاقة بمثابة أداة شخصية للخدمة الذاتية، تمنح حاملي البطاقة من كبار المستثمرين أو أولياء الأمور الراغبين بالإشراف على البطاقات الإضافية التي يمنحونها لأبنائهم، قدرة كاملة ومباشرة للتحكم بالبطاقة دون الحاجة للاتصال بمركز خدمة العملاء.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: يعمل «سوق دبي المالي» في إطار استراتيجية تركز على التطوير والابتكار وتتجلى بوضوح في حرصنا المتواصل على تسخير التقنيات المتطورة لتقديم أرقى الحلول الانسيابية المبتكرة لعملائنا. وعلى امتداد مسيرته المكللة بالنجاح، قدم «سوق دبي المالي» حلولاً سبّاقة على غرار بطاقة «آيفستر» التي تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لحلوله المتكاملة لتوزيع الأرباح النقدية.

ابتكار

وقال سيمون هاسلام الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «تأتي شراكتنا مع «سوق دبي المالي» في إطار حل «Card Control» استناداً إلى التزام شركة «نتورك إنترناشيونال» الراسخ بتقديم تقنيات قائمة على الابتكار لتحسين عمليات الجهات المصدرة للبطاقات وحياة العملاء على حد سواء، فتمكين العملاء عبر الحلول المبتكرة في مختلف أنواع البطاقات يمنحهم مزيداً من الأمان وراحة البال، ويحدّ من الحاجة لحل الكثير من شكاوى العملاء ويقلل من عدد الاتصالات الواردة إلى مراكز خدمة العملاء لدى مصدري البطاقات».