45.8 ملياراً قروض القطاع الخاص في 10 أشهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

ضخت البنوك العاملة في الدولة 45.8 مليار درهم قروضاً في شرايين القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأكدت إحصائيات نشرة المؤشرات الشهرية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي لشهر أكتوبر، أن إجمالي الائتمان واصل ارتفاعه ليصل بنهاية شهر أكتوبر إلى1.64 تريليون درهم مقابل 1.58 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 66.1 مليار درهم بنمو 4.2%. وارتفعت الودائع لتصل إلى ١٫٧٢ تريليون درهم بنهاية أكتوبر، مقابل ١٫٦٢ تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 93.9 مليار درهم وبنسبة نمو 5.8%. وأشارت الإحصائيات إلى زيادة ودائع غير المقيمين إلى 213.2 مليار درهم مقابل 191.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 21.5 مليار درهم وبنسبة نمو 11.2%.

وأكدت الإحصائيات ارتفاع أصول القطاع المصرفي لتصل بنهاية أكتوبر إلى تريليونين و841 ملياراً و40 مليون درهم، مقابل تريليونين و693 ملياراً و800 مليون درهم بزيادة 147 ملياراً و600 مليون درهم وبنسبة نمو 5.5%، كما ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات من 337.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 350.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018 بزيادة 12.8 مليار درهم وبنسبة 3.8%. وارتفع إجمالي استثمارات البنوك لتصل إلى 327 ملياراً و200 مليون درهم، مقابل 311 ملياراً و100 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، بنمو 5.2%.