«إعمار» يحدّ تراجعات سوق دبي و«القيادية» تهبط بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، وسط شح السيولة مع هبوطها دون 200 مليون درهم، وذلك على الرغم من استمرار الشراء الأجنبي والمؤسساتي.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.56% إلى 2739.38 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.77% إلى مستوى 4946.48 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقارات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 193.4 مليون درهم، منها 76 مليونا في دبي، و117.4 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 99.95 مليون سهم موزعة 68.7 مليونا في دبي و31.25 مليونا في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2222 صفقة.

أبوظبي

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.81% بضغط هبوط أبوظبي الأول 0.55% وأبوظبي التجاري 2.67% والاتحاد الوطني 0.83% وأبوظبي الإسلامي 2.44%، كما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع العقار 1.04% متأثراً بتراجع أسهم الدار بنسبة 0.6% وإشراق 2.56% ورأس الخيمة العقارية 3.28%. في المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.41% مع ارتفاع طاقة بنسبة 4.08% في مقابل هبوط أدنوك للتوزيع 0.87% واستقرار دانة غاز.

وهيمن سهم أبوظبي الأول على النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 43.87 مليون درهم، تلاه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بتداولات 28.14 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة 12 مليون درهم.

دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.28% مع هبوط داماك 4.33% وديار للتطوير 2.15% وأرابتك 1.76% والاتحاد العقارية 0.33%، في مقابل ارتفاع إعمار للتطوير 1.02%.

وهبط أيضا قطاع البنوك بنسبة 0.83% مع تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 1.1% ودبي الإسلامي 0.75%، كما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.22% مع انخفاض العربية للطيران 0.96% في مقابل ارتفاع الخليج للملاحة 1.84% واستقرار أرامكس.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في دبي بسيولة قدرها 9 ملايين درهم، ثم سهم أرابتك القابضة مستقطباً نحو 9.1 ملايين درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بتداولات 8.9 ملايين درهم، وكان سهم أمان للتأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.93%، فيما كان سهم المدينة للتمويل الأكثر تراجعاً بنسبة 5.8%.

أجانب

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 13 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 13 مليون درهم، موزعة بواقع 4 ملايين للعرب، و4.4 ملايين للخليجيين، و4.5 ملايين للمواطنين.

تسجيل

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المبادرة بتسجيل رقم حسابتهم المصرفية لدى شركة الوساطة حتى يتمكنوا من استلام كافة توزيعات الأرباح بسهولة، وبما يضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.

Ⅶ إفصاحات

Ⅶ أعلنت شركة شعاع كابيتال شراء نحو 2.197 مليون سهم بسعر 1.06 درهم للسهم تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وتبلغ الأسهم المتبقية 89.015 مليون سهم.

Ⅶ كشف المصرف الخليجي التجاري المدرج ببورصتي دبي والبحرين عن شراء 40.39 ألف سهم من أسهمه لترتفع أسهم الخزينة من 96.04 مليون سهم ما يعادل 9.15% من الأسهم الصادرة إلى 96.04 مليون سهم، وذلك بتاريخ 22 نوفمبر 2018.

Ⅶ دعت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 16 ديسمبر المقبل لانتخاب عضوين في مجلس الإدارة للمقعدين الشاغرين في المجلس بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2018.

Ⅶ فازت شركة «أجيليتي دي جي إس للخدمات اللوجستية» المملوكة لمجموعة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي دبي والكويت بعقد شراء المواد الغذائية وتخزينها ونقلها لدعم قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال بقيمة 236.4 مليون دولار خلال ثلاث سنوات أو391 مليون دولار لمدة 5 سنوات إذا تم ممارسة الفترات الإضافية.