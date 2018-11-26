مصرف الهلال يفتتح فرع البرشاء مول

المصدر: دبي - البيان

أطلق مصرف الهلال فرعه الجديد في البرشاء مول بدبي، في حفل افتتاح رسمي حضرته الإدارة العليا للمصرف بما في ذلك أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي.

وخلال الحفل قال كويلو: «يلتزم مصرف الهلال بهدفه المتمثل في توسيع حضوره وتقريب خدماته إلى متعامليه، من خلال تزويدهم بخيارات أكثر للخدمات المصرفية السريعة والفعالة والموثوقة، على مدار الساعة، مع مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة. وإن افتتاح فرعنا الجديد في البرشاء مول يجعلنا أقرب إلى متعاملينا ويسهل وصولهم لخدماتنا، ويلبي المتطلبات المصرفية المتنوعة مع ضمان أعلى معايير الجودة».