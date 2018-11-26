1.6 مليار درهم سيولة «دانة غاز» والإنتاج 70 ألف برميل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيساً لها، إن الشركة لديها سيولة نقدية متاحة حالياً، تقدّر بنحو 434 مليون دولار (1.6 مليار درهم)، من المقرر استخدمها ضمن خطة استثمارية للتوسع والنمو، فيما من المتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بعد إنجاز أعمال حفر بئر في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن السيولة المتاحة سيعاد ضخها في مشاريع جديدة في مصر، تتضمن بئر «بلسم 8» في مصر، والذي تم الانتهاء من ربطه بشبكة الأنابيب، ما سيسهم في رفع إنتاج الشركة بما يزيد على 5 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً، كما يجري التحضير لحفر أول بئر بحرية عميقة في القطاع «رقم 6» مطلع العام القادم. ولفت إلى أن جزءاً آخر من السيولة سيوجه نحو الاستمرار في سياسة توزيعات الأرباح على المساهمين بنهاية العام الجاري، حيث قامت الشركة خلال مايو الماضي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 95 مليون دولار (348 مليون درهم) على المساهمين عن عام 2017.

صكوك

وبيّن المبيضين أن «دانة غاز» ستخصص جزءاً من السيولة لإعادة شراء الصكوك، ضمن خطتها لخفض صكوكها من 416 مليون دولار حالياً، إلى 397 مليون دولار بحلول أكتوبر 2019، بحسب هيكل الصكوك الجديد.

وتوصلت «دانة غاز» في أغسطس الماضي، إلى اتفاق لإعادة تمويل صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار، عن طريق إصدار صكوك بقيمة 530 مليون دولار، بنسبة ربح 4 %، ولمدة 3 سنوات، تستحق في أكتوبر 2020.

وأوضح أن الشركة قامت مؤخراً بإعادة شراء صكوك من شركتها التابعة «النيل للصكوك»، بواقع 14 مليون دولار خلال الشهر الجاري، و34 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مبيناً أنه في حال عدم قيام الشركة بخفض حجم صكوكها، سترتفع نسبة المرابحة (الفائدة) من 4 % حالياً إلى 6 %.

إنتاج

وتوقع رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، ارتفاع إنتاج الشركة إلى نحو 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مع إضافة الإنتاج من إقليم كردستان العراق، وبئر «بلسم 8» في مصر، وذلك بعد أن انخفض إنتاج الشركة إلى 62,250 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ 67,600 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2017، بسبب انخفاض الإنتاج من عمليات الشركة في مصر والإمارات.

مشاريع

وحول مشاريع الشركة في أقاليم كردستان العراق، قال المبيضين: إن الشركة تتوسع هناك، من خلال المبالغ التي استلمها من حكومة الإقليم، بالإضافة إلى التدفقات النقدية التي تولد من مشاريعنا هناك، مشيراً إلى أن «دانة غاز» وشريكتها «نفط الهلال»، حققا زيادة لافتة بنسبة 30 % في الطاقة الإنتاجية للغاز من حقل خور مور في العراق، الذي تتشارك الشركتان في تشغيله، بالنيابة عن ائتلاف شركات بيرل بتروليوم.

وتأسس مشروع غاز كردستان في 2007، عندما أبرمت «دانة غاز» و«نفط الهلال»، اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان، تمنح الشركتين حقوقاً حصرية لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول من حقلي خور مور وجمجمال، وفي 2009، شُكّل ائتلاف شركات بيرل بتروليوم من دانة غاز ونفط الهلال كمساهمَيْن، وانضم إليهما لاحقاً كل من «أو إم في» و«إم أو إل» و«آر دبليو إي»، وخصص لكل منهم 10 % من الحصص.

مديونية

وذكر المبيضين أن الشركة نجحت في خفض مديونيتها، ليصل صافي الديون حالياً إلى 96 مليوناً بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن انخفاض المديونية سيكون ذا أثر إيجابي في الأداء المالي للشركة بنهاية العام الجاري، كما أن الإنتاج الجديد من مصر وكردستان العراق، سيسهم بشكل إيجابي في زيادة الإيرادات الكلية.

وزادت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 %، إلى 351 مليون دولار (1.287 مليار درهم)، مقارنة بنحو 330 مليون دولار (1.21 مليار درهم)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتُعزى الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار البيع المحققة للمكثفات والغاز البترولي المسال، ما ساعد في تعويض انخفاض الإنتاج في مصر.

وأوضح المبيضين أن إجمالي الدفعات المالية التي استلمتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 722 مليون درهم، حيث استلمت من مصر 407 ملايين درهم، في حين استلمت من مستحقاتها المتأخرة في كل من إقليم كردستان العراق ودولة الإمارات، 282 مليون درهم، و33 مليون درهم على التوالي.

34.500

بحسب البيانات المالية لدانة غاز، تراجع متوسط إنتاج الشركة في مصر إلى 34.500 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقارنة بـ 39.600 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من 2017، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الطبيعي في معدلات إنتاج الحقول، وتقليص استثمارات الشركة في أنشطة الحفر، بينما في إقليم كردستان العراق، لم يطرأ تغيُّرٌ يذكر على معدلات إنتاج الشركة، مقارنة بالعام الماضي، حيث استقرت عند 25.800 برميل نفط مكافئ يومياً.