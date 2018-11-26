«الاتحاد الوطني» يعيّن مستشاراً للاندماج

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن بنك الاتحاد الوطني كلف جيه.بي مورجان بتقديم المشورة بشأن محادثات اندماجه مع بنك أبوظبي التجاري. وأُعلن عن الاندماج، الذي يشمل أيضاً مصرف الهلال غير المدرج، في سبتمبر وهو الأحدث بين مؤسسات مملوكة للحكومة في الإمارات.

وفي حالة حدوث الاندماج، فإنه سيقود لتأسيس كيان تبلغ أصوله نحو 113 مليار دولار بحسب بيانات رفينيتيف، وسيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات بعد بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.

وارتفعت أسهم بنك الاتحاد الوطني نحو 26 % منذ بداية العام بفضل توقعات الاندماج وزاد سهم بنك أبوظبي التجاري 21 %.