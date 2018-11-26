الإمارات للصرافة تكشف عن برنامج جوائز يستمر 45 يوماً

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة، عرضها الترويجي الشتوي السنوي لعام 2018 - الفوز الكبير، حيث سيحظى العملاء خلال العرض الذي يستمر لمدة 45 يوماً بفرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم يومياً وسيارة من طراز «بي إم دبليو» أسبوعياً.

وانطلق العرض في 17 نوفمبرالجاري ، حيث ينطبق على عمليات التحويلات المالية وصرف العملات وإعادة تعبئة بطاقات «جو كاش» بقيمة تزيد على 500 دولار، بالإضافة إلى عمليات شراء الصكوك الوطنية بقيمة تزيد على 3 آلاف درهم. كما يحظى العملاء الذين يسددون فواتير بطاقات الائتمان وفواتيرهم الأخرى معها بفرصة الفوز بالجوائز. وسيتم اختيار الفائزين يومياً من خلال سحب إلكتروني، وسيتم الإعلان عنهم على صفحة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة على موقع «فيسبوك».

وقال عبدالكريم الكايد، المدير الإقليمي لدى شركة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة: لقد زدنا الحماس في النسخة الثالثة من عرضنا الترويجي الشتوي، حيث سنقدم ست سيارات من طراز «بي إم دبليو» بالإضافة إلى الجوائز النقدية التي يبلغ مجموعها 450 ألف درهم ، ويسري العرض الترويجي الشتوي لغاية 31 ديسمبر 2018.