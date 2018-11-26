«دبي للاستثمار» تستحوذ على 20 % في «كليمنصو»

المصدر: دبي - البيان

عززت شركة دبي للاستثمار محفظة استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، من خلال شراكة في الأسهم بنسبة 20% في مركز كليمنصو الطبي. وسيوفر هذا المشروع الجديد، الذي تصل قيمته إلى 465 مليون درهم، خدمات الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الطبية، ضمن المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية.

وتعد شراكة الأسهم الجديدة مع «خانصاحب للاستثمار» (بنسبة 55%) و«مركز كليمنصو الطبي» (25%)، الإضافة الأحدث إلى محفظة استثمارات «دبي للاستثمار» في قطاع الرعاية الصحية، والتي تضم أيضاً شراكة بالأسهم في مستشفى كينجز كوليدج لندن الشهير. وتم حتى الآن إنجاز 68% من الأعمال الإنشائية لمركز كليمنصو الطبي الجديد، الذي يوفر 110 أسرة، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في يونيو 2019.