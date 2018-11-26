تخارج «جلوبل» من «الإمارات لإعادة التأمين التكافلي» لصالح «أكسا»

المصدر: الكويت ــ البيان

أعلن أمس بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، شركة إدارة أصول واستثمارات مصرفية إقليمية تتخذ من الكويت مقراً لها، وتتواجد في أسواق المال الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ذراع إدارة الأصول البديلة «جلوبل كابيتال مانجمنت» قد أتمت بنجاح التخارج من حصتها البالغة 20 % في شركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي.

وقد عملت جلوبل مع مساهمين آخرين يمثلون 75% من شركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي خلال الأشهر الماضية على إنهاء صفقة التخارج ونقل الملكية إلى شركة أكسا لايبيلتي مانجرز، وهي إحدى شركات مجموعة أكسا المتخصصة في إعادة التأمين على قطاعات عديدة باستثناء الحياة. وقد تم إبرام الصفقة بالقيمة الدفترية أي بمضاعف سعر دفتري أعلى من متوسط مضاعف القيمة الدفترية لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سليمان محمد الشاهين الربيّع، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والشريك المدير في جلوبل كابيتال مانجمنت: «نحن سعداء للغاية بإنجاز هذا التخارج لتوفير السيولة في مثل هذه البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها قطاع إعادة التأمين من تغيرات تنظيمية في الأسواق الإقليمية».