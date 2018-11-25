«الشارقة الإسلامي»يزيد عدد فروعه في الدولة إلى 34

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح مصرف الشارقة الإسلامي، فرعه الجديد في منطقة استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي يعد الفرع الثاني له في العين، والرابع والثلاثين على مستوى الإمارات.

وقام نبيل أبوعلوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي، بافتتاح الفرع الجديد، بحضور عدد من كبار عملاء المصرف وكبار الشخصيات في مدينة العين.

وقال نبيل أبوعلوان: «يسعدنا افتتاح فرعنا الثاني في مدينة العين، والرابع والثلاثين على مستوى الدولة، والذي يتيح لنا خدمة شرائح أكبر من العملاء، الأفراد والشركات والمؤسسات، عبر تقديم مجموعة متنوعة وواسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويعمل الفرع الجديد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءً».