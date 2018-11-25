«منتدى يوم الابتكار في التمويل الإسلامي» يستقطب 150 خبيراً

المصدر: المنامة - البيان

استكمل منتدى يوم الابتكار في التمويل الإسلامي السنوي بنسخته الثانية استعداداته لاستقبال أكثر من 150 خبيراً مالياً ونجماً صاعداً في صناعة التمويل الإسلامي وقطاع التكنولوجيا المالية الآخذ بالنمو بخطى متسارعة، بهدف استكشاف دور الخبراء الشباب في ابتكار وانتهاز الفرص الناشئة عن التطور السريع في التكنولوجيا المالية، والناجم عن المؤسسات المالية ومستخدمي الخدمات والمنتجات المالية حول العالم.

وينطلق المنتدى غداً بشراكة استراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية البحرين بمشاركة العديد من أبرز المؤسسات والمنظمات المالية الإسلامية والأطراف ذات العلاقة في تطوير بيئة التكنولوجيا المالية الإسلامية على مستوى العالم.