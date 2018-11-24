«الأوراق المالية» تستطلع آراء المستثمرين في الأسواق المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع على موقعها الإلكتروني استبياناً لقياس ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية، بهدف الحصول على المقترحات التي تساهم في تحقيق مبدأ حماية حقوق المستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أن أسئلة الاستبيان تمت صياغتها بطريقة مبسطة لتساعد مستوفي الاستبيان على الإجابة بسهولة عن الأسئلة، مؤكدة أن الإجابات سيتم التعامل معها بسرية مطلقة، وسيتم تحليل نتائج الاستبيان ونشر النتيجة على الموقع الخاص بالهيئة والسوق.

وشددت الهيئة أن الحرص على الإجابة عن كافة الأسئلة، بحياد وموضوعية، سيساعد الهيئة على تحسين عملية التوعية، وشملت أسئلة الاستبيان مدى علم المستثمر بسبل التعويض الممكنة المتاحة له في حالات تعرضه لأي خسائر ناجمة عن الاحتيال أو سوء السلوك أو غيرها من الإخلالات بالالتزامات التنظيمية أو المهنية المفروضة على الشركات والجهات المرخصة.

كما تضمنت الأسئلة مدى كفاية الأنظمة الصادرة عن الهيئة لتنظيم أعمال الوسطاء، ومدى كفاية وفعالية الأنظمة الصادرة في الحد من الممارسات غير السليمة في الأسواق، ومدى معرفة المستثمر بالمطالبة بحقوقه حال تعرضه لأي خسائر ناجمة عن إخلال الجهات المرخصة .