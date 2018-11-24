ضغوط بيع تهبط بالأسواق رغم مشتريات الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي إثر تعرضها لضغوط بيعية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات .

وذلك على الرغم من استمرار مشتريات الأجانب والمؤسسات.

وانخفض سوق أبوظبي 1.4% إلى 4984.74 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة الصناعة فيما نزل سوق دبي بنحو 0.86% إلى 2754.91 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

ووصلت سيولة السوقين خلال الأسبوع الماضي إلى 1.5 مليار درهم، منها 935 مليوناً في أبوظبي، و569.23 مليوناً في دبي وجرى تداول 624.8 مليون سهم، منها 189.8 مليوناً في أبوظبي، و435 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 15.8 ألف صفقة.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، مال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار 166 مليون درهم، منها 99 مليوناً للأجانب، و67 مليوناً للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 166 مليوناً، موزعة بواقع 148 مليوناً للمواطنين، و18 مليوناً للعرب.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 108 ملايين درهم، منها 79 مليوناً في أبوظبي، و28.7 مليوناً في دبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 108 ملايين درهم، موزعة بواقع 79 مليوناً في أبوظبي، و28.7 مليوناً في دبي.

أبوظبي

وتراجع سوق العاصمة مدفوعاً بهبوط قطاع البنوك 1.41% بعد تراجع سهم أبوظبي الأول 2.16%، في مقابل ارتفاع أبوظبي التجاري 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 1.23%، كما هبط قطاع العقار بنسبة 1.47% بضغط تراجع سهم الدار 1.18% وإشراق 0.51%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.58% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة نفسها، وتراجع قطاع الطاقة أيضاً بنسبة 7.66% مع هبوط دانة غاز 8.85% وطاقة 7.55% وأدنوك للتوزيع 4.94%.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، جاء في المقدمة سهم أبوظبي الأول، وحصد سيولة بقيمة 453.6 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 14.48 درهماً، تلاه في المركز الثاني سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بتداولات بقيمة 147.6 مليون درهم، مغلقاً عند 4.1 دراهم، ثم سهم اتصالات بتداولات بقيمة 121.6 مليون درهم مغلقاً عند 17 درهماً.

وبالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي خلال أسبوع، تصدر القائمة سهم الجرافات البحرية الذي أغلق صاعداً 15% عند 3.45 دراهم، تلاه في المركز الثاني سهم الوطنية للتكافل وزاد 9.09% مغلقاً عند 0.6 درهم، ثم سهم أبوظبي الوطنية للفنادق مرتفعاً 6.9% إلى 3.1 دراهم.

في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم الاتحاد للتأمين وانخفض بنسبة 10.83% إلى 1.07 درهم، ثم سهم أكسا الهلال الأخضر للتأمين، وتراجع بنسبة 10% عند 0.45 درهم، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الهبوط سهم البحرية الوطنية للتأمين، وتراجع بنسبة 9.95% إلى 1.99 درهم.

ومال المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي بصافي استثمار 185.25 مليون درهم، منها 10.14 ملايين للعرب، و117 مليوناً للأجانب، و58 مليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 185.25 مليون درهم.

دبي

وفى دبي، تراجع قطاع البنوك 0.48% مع هبوط سهم الإمارات دبي الوطني 2%، فيما ارتفع دبي الإسلامي 0.95%، وهبط قطاع العقار 1.53% مع انخفاض إعمار العقارية 2.65% وديار 2.78% والاتحاد العقارية 1.77% وإعمار مولز 1.55%.

كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 2.85% بضغط بنزول دبي للإستثمار بنسبة 4%، فيما استقر سهم سوق دبي المالي وارتفع شعاع كابيتال 0.94%، في المقابل، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.57% مع ارتفاع العربية للطيران 1.96% وأرامكس 1.88% بينما تراجع سهم الخليج للملاحة 1.8%.

وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط خلال الأسبوع بسيولة 96.45 مليون درهم، تلاه سهم أرابتك مستقطباً نحو 53.74 مليون درهم، ثم سهم العربية للطيران بسيولة 47 مليون درهم.

وكان سهم المصرف الخليجي التجاري الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 7.4% تلاه سهم مصرف عجمان بـ 3.12% ثم سهم دار التكافل بنسبة 2.4%. فيما كان سهم سلامة للتأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.95%، ثم سهم اكتتاب متراجعاً 6.7%، تلاه سهم أملاك للتمويل مع انخفاضه 4.85%.

وكان التوجه الشراء في سوق دبي للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار 47 مليون درهم، منها 38 مليوناً للمواطنين، و9 ملايين للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 47 مليون درهم، منها 28.3 مليوناً للعرب و18.5 مليون درهم للأجانب.

تعاملات

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم خلال الأسبوع الماضي على أسهم «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» و«العربية للطيران» و«اتصالات» و«أبوظبي التجاري»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «مصرف عجمان» و«دانة غاز» و«دبي للإستثمار» و«إعمار العقارية».