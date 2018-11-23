تباين الأسهم المحلية والأسواق تترقب المحفزات

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

سيطرت التحركات الأفقية على أداء الأسهم المحلية في ختام تداولات الأسبوع، أمس، مع انتظار المستثمرين لمحفزات جديدة في وقت عاودت السيولة تجاوز حاجز 300 مليون درهم.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.28% إلى 4984.75 نقطة بدعم البنوك والاتصالات وتراجع العقارات، فيما هبط سوق دبي هامشياً بنسبة 0.06% إلى 2754.91 نقطة مع تراجع الاستثمار والبنوك في مقابل ارتفاع العقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 304.4 ملايين درهم موزعة بواقع 195.4 مليوناً في أبوظبي و109.02 ملايين في دبي، وجرى تداول 147.6 مليون سهم منها 50.8 مليوناً في أبوظبي و96.8 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 3060 صفقة.

الاستثمار

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.01% بضغط هبوط مصرف عجمان 0.1%، في مقابل استقرار الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، فيما هبط قطاع الاستثمار 1.18% مع هبوط دبي للاستثمار 2.04% رغم صعود شعاع كابيتال 2.89%.

ونزل قطاع النقل 0.13%، مع تراجع الخليج للملاحة 0.91% والعربية للطيران 1.89%، في مقابل ارتفاع أرامكس 1.41%، فيما صعد قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.06% مع ارتفاع ديار 1.21% وداماك 0.9%، مقابل تراجع إعمار العقارية 0.21% واستقرار الاتحاد العقارية وأرابتك.

وتصدر سهم جي أف اتش النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 18.5 مليون درهم، تلاه سهم الإسلامية العربية للتأمين بسيولة 13.9 مليون درهم، ثم الاتحاد العقارية بتداولات بقيمة 13.17 مليون درهم.

وصعد سوق العاصمة مع ارتفاع قطاع البنوك 0.84% بدعم صعود أبوظبي الأول 0.98% وأبوظبي التجاري 1.98% كما زاد قطاع الاتصالات بنحو 0.35% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

* إفصاحات

* أعلن مجلس إدارة الرمز كوبوريشن للاستثمار والتطوير فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر كما دعت الشركة المساهمين لحضور الجمعية العمومية 20 الشهر المقبل لانتخاب 7 أعضاء لعضوية المجلس نظراً لانتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.

* قرر مجلس إدارة «غلفا للمياه والصناعات التحويلية»عقد اجتماعه الاثنين لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنظر في اتخاذ قرار خاص لاستمرار الشركة في نشاطها أو الحل قبل الأجل المحدد لها بعد أن تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها المصدر.

* أعلن المصرف الخليجي التجاري المدرج في بورصتي دبي والبحرين، عن شراء ما يعادل 171 ألف سهم من أسهمها أسهم خزينة في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 95.87 مليون سهم ما يعادل 9.13% من الأسهم الصادرة إلى 96.04 مليون سهم ما يعادل 9.15% من الأسهم الصادرة 21 نوفمبر 2018.

* حققت «إيفا»، المدرجة ببوصتي دبي والكويت تراجعاً 3.5% في خسائرها في فترة الأشهر التسعة من العام الجاري لتصل إلى 3.56 ملايين دينار .