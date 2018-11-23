«شعاع» تستحوذ على 4.8 % في مصرف عجمان

المصدر: دبي - البيان

استحوذت شركة شعاع كابيتال على حصة 4.8% في مصرف عجمان في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون درهم، عقب اكتتاب «شعاع» في إصدار الحقوق الخاص بالمصرف.

ونجح مصرف عجمان الذي تتوافق أعماله مع أحكام الشريعة الإسلامية، في المحافظة على مسار نمو تصاعدي.

ومنحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني المصرف تصنيفها طويل الأجل لمخاطر الائتمان (IDR) الخاصة عند مستوى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت «فيتش» تصنيفها قصير الأجل لمخاطر الائتمان لدى المصرف بمعدل F2.

وقال فوّاد طارق خان الرئيس التنفيذي لـ «شعاع كابيتال»: «يجمع المصرف سمعة تجارية قوية واستراتيجية نشطة للنمو، وهذه صفات تجعل منه محط تقدير شديد من قبل شعاع. نحن مؤمنون بأن المصرف يتبوأ حالياً موقعاً متقدماً يتيح له الاستمرار في تنمية عوائد المساهمين والمثابرة على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة والقيادة التنفيذية. ونحن نتطلع قدماً إلى بناء علاقة وثيقة معه واستكشاف إمكانات التكامل فيما بيننا».