تباين إغلاقات أسواق الأسهم وسط شح السيولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط شح السيولة مع بقائها دون 300 مليون درهم في ظل ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة بعد نهاية موسم النتائج الفصلية.

وارتفع سوق دبي 0.24% إلى 2756.69 نقطة مع ارتفاع أسهم التأمين والاستثمار والبنوك والسلع والنقل والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.4% ليغلق عند 4970.87 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والطاقة والصناعة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 283.75 مليون درهم، منها 115.6 مليون درهم في دبي، و168.15 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 107.63 ملايين سهم موزعة بواقع 73.77 مليون سهم في دبي، و33.86 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3514 صفقة.

العقار

وزاد سوق دبي مع ارتفع قطاع البنوك هامشياً مع استقرار سهمي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، فيما صعد مصرف عجمان 1.59% وأملاك للتمويل 0.95% والخليجي التجاري 1.32%، وزاد قطاع الاستثمار 1.91% بدفع صعود سهم دبي للاستثمار 2.8%.

كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.53% مع ارتفاع العربية للطيران 1.92% وأرامكس 1.67%، فيما نزل قطاع العقار هامشياً مع تراجع إعمار العقارية 0.21% وإعمار مولز 1.55% والاتحاد العقارية 0.16%.

وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط في سوق دبي بسيولة 25.7 مليون درهم، ثم سهم أرابتك بتداولات بقيمة 20 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي مستقطباً سيولة بنحو 17 مليون درهم، وكان سهم دبي للاستثمار الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.8% فيما كان سهم المدنية للتمويل والاستثمار الأكثر تراجعاً بنسبة 3.62%.

البنوك

وفى سوق العاصمة هبط قطاع البنوك بنسبة 0.88% مع انخفاض أبوظبي الأول 0.97% وأبوظبي التجاري 1.47%، كما تراجع الطاقة بنسبة 0.77% مع انخفاض سهم دانة غاز 0.94% وأدنوك للتوزيع 0.85%.

فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.44% بعد ارتفاع الدار العقارية 0.59%، كما صعد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة مستقطباً نحو 95.36 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة 26 مليون درهم، تلاه سهم الواحة كابيتال بتداولات 9.25 ملايين درهم، وكان سهم أبوظبي الوطنية للفنادق في مقدمة الرابحين ملامساً الحد الأعلى المسموح به 14.67% فيما سجل سهم أسمنت رأس الخيمة أكبر هبوط بنسبة 8.92%.

الأجانب

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 7.86 ملايين درهم، منها 4.7 ملايين للخليجيين، و3.15 ملايين للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 7.86 ملايين درهم منها 4.53 ملايين للأجانب، و3.3 ملايين للعرب.

تفاوت أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 2.3 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 15 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 15 مليون درهم، ونحو البيع في دبي بصافي استثمار 2.3 مليون درهم.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.43% إلى 3211 نقطة بعد التداول على 382.25 ألف سهم بقيمة 1.26 مليون دولار من خلال 61 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 3040 عقداً بقيمة 887.1 ألف درهم من خلال 8 عمليات، حيث ارتفعت عقود أرابتك 1.79% بينما تراجعت عقود أبوظبي الأول 0.97% والاتحاد العقارية 0.16%.

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول واتصالات وأرابتك، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم إعمار مولز ودبي للاستثمار ودانة غاز ودي إكس بي.

Ⅶ إفصاحات

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