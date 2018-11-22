14 ألفاً ببرنامج الصكوك الوطنية لادخار الموظفين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت أمس الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار الرائدة في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أن نحو 14 ألف موظف من 130 شركة في الدولة قد انضموا إلى «برنامج ادخار الموظفين»، الذي يمثل جزءاً من مبادرة شاملة لتحقيق الصحة المالية للموظفين، أطلقتها شركة الصكوك الوطنية سابقاً عام 2012 لدعم الشركات، التي تهدف إلى توعية موظفيها بأهمية الادخار والتخطيط المالي لحاضرهم ومستقبلهم.

وكانت الشركة قد أطلقت برنامج ادخار الموظفين لتشجيع الموظفين على الادخار من أجل حماية مستقبلهم، وهو برنامج ادخار فريد قدم للمشتركين به عائداً سنوياً وصل إلى 2.82% في 2017 على مدخراتهم المنتظمة بحد أدنى 100 درهم إماراتي ضمن محفظة المضاربة الاستثمارية.

وإلى جانب ذلك، يقدم البرنامج للمشتركين به عدداً من المزايا الأساسية التي تشمل مضاعفة فرص الفوز ببرنامج المكافآت من الصكوك الوطنية الشهري وربع السنوي والذي يصل إلى أكثر من 36 مليون درهم إماراتي، ويعد الأكبر من نوعه في المنطقة.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية مبيناً أهمية البرنامج للموظفين والشركات، «نفخر كثيراً بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج ادخار الموظفين، ونحن باعتبارنا شركة الاستثمار الرائدة في الدولة، فقد كان لزاماً علينا غرس وتنمية ثقافة الادخار.

ومن دون شك يشكل رفع مستوى الوعي ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، ولذلك فإن برنامجنا يهدف إلى رفع مستوى المعرفة المالية بين الموظفين من خلال التعاون مع شركاتهم التي يعملون بها». وأضاف الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية، «تسهم ورش العمل التي نقدمها في تعزيز المعرفة بالجوانب المالية ودور الشركات في محو الأمية المالية بين موظفيها».

وكانت الشركة قد أطلقت برنامج ادخار الموظفين ضمن «مبادرة الصحة المالية»، وفي هذا الإطار، تنظم الشركة سلسلة من ورش العمل للشركات من القطاعين العام والخاص من دون أي مقابل، لمناقشة منافع الادخار المنتظم وأساليب إدارة الثروات وكيفية ضبط الميزانية الشهرية والحد من الديون وخطوات الاستعداد بشكل أفضل لمستقبل مالي آمن. ويقدم تلك الورش خبراء ماليون معتمدون من الصكوك الوطنية. وحتى اليوم، نظمت المبادرة أكثر من 400 ورشة عمل لنحو 134 شركة بين خاصة وحكومية.

والجدير بالذكر أن أكبر ثلاث مؤسسات وجهات انضمت إلى برنامج الادخار للموظفين من الصكوك الوطنية حتى الآن هي: شرطة دبي وبتروفاك وموانئ دبي العالمية، ومن أهم الجهات الأخرى التي شاركت في البرنامج أيضاً: شركة بترول الإمارات وسوق دبي الحرة ومطارات دبي وفنادق جلوريا وشركة الوطنية (إينوك) وميدكير ومزارع العين والمنطقة الحرة في مطار دبي وشركة الروابي للألبان والعديد غيرها.