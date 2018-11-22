«الإمارات دبي الوطني» يحصد جائزة «إنفورماتيكا» للبيانات الضخمة

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن فوزه بجائزة «التطبيق الأمثل للبيانات الضخمة للجيل المقبل من التحليلات في القطاع المصرفي»، التي تقدمها شركة «إنفورماتيكا» الرائدة عالمياً في إدارة بيانات المؤسسات.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم الرفيع من إنفورماتيكا تقديراً لقدرتنا على الابتكار وجهودنا السبّاقة على مستوى السوق لإرساء إطار عمل مؤتمت بالكامل وقابل للتوسيع لـ«منصة البيانات المؤسسية».

وبإرساء هذه الأسس، أصبحنا اليوم نمتلك كافة المقومات التي تتيح لنا إطلاق منصتنا في مطلع العام 2019، وبالتالي البدء باستكشاف الرؤى العملية والتحليلات التشغيلية من بيانات أعمالنا ضمن بيئة محمية».