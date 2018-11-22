«فينابلر» تستحوذ على أغلبية «سويتش»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة «فينابلر»، منصة عالمية للدفع وصرف العملات الأجنبية، عن زيادة حصتها في شركة «سويتش»، منصة بطاقات الهدايا الرقمية الرائدة، من خلال ضخ استثمار إضافي في الشركة عبر جولة تمويل ثانية، لتصبح بذلك مالكاً لأغلبية الحصص فيها.

وقال بروموث مانغات، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «فينابلر»: «نسعى في «فينابلر» إلى تيسير قدرة المستهلكين والشركات على الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي. ولتحقيق ذلك، نعمل باستمرار لابتكار أفضل الحلول والدخول في شراكات مدروسة مع الشركات التي تقدم منتجات وخدمات استثنائية.

وقال ديباك جين، مؤسس «سويتش» ورئيسها التنفيذي: «من شأن تواجد شبكة شركات «فينابلر» في الأسواق العالمية الرئيسة، بجانب امتلاكها قاعدة عملاء واسعة تضم ملايين المستهلكين، أن يسرع من وتيرة نمو «سويتش» بشكل كبير. كما أن ثقافة ريادة الأعمال في فينابلر والتي تميز نموذج أعمال الشبكة، مع تركيزها على الابتكار وامتلاكها فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، تتوافق مع قيمنا الأساسية في «سويتش».