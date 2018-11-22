«ماجد الفطيم» تستحوذ على منصة «بيم» لتعزيز قدراتها الرقمية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، أمس عن الاستحواذ على المنصة الإلكترونية «بيم»، مالكة ومشغلة «بيم واليت»، التطبيق الذكي الرائد في مجال السداد عبر الهواتف المتحركة في دولة الإمارات. وبموجب الصفقة، تحصل «ماجد الفطيم» على حقوق الملكية الفكرية لمنصة «بيم»، وعلامتها التجارية، وخدمات المحفظة الإلكترونية على مستوى المنطقة، الأمر الذي يعتبر محطة فارقة في مساعي «ماجد الفطيم» نحو التحول الرقمي.

وتعتزم «ماجد الفطيم» توفير خدمات تطبيق «بيم واليت» في مختلف أنشطتها التجارية، والتي تمكن الشركة من قبول عمليات السداد، عبر الهواتف المتحركة والتفاعل مع العملاء مباشرة من خلال هواتفهم الذكية. وتعزز منصة السداد وتقديم المكافآت، التي تمتلك شبكة شركاء تضم أكثر من 2000 متجر في الإمارات فقط، تجربة التسوق في المنشآت التابعة لـ«ماجد الفطيم»، ما يتيح للمتسوقين إمكانية سداد قيمة مشترياتهم عبر هواتفهم الذكية والحصول على مكافآت نقدية مستردة مقابل عمليات الشراء.

وقال جو أبي عقل، القائم بأعمال رئيس التطوير المؤسسي لشركة ماجد الفطيم: «تسعى منصة "بيم" إلى أن تصبح المنصة المتكاملة الرائدة للسداد الإلكتروني على مستوى المنطقة. بينما يستمر الخط الفاصل بين العالمين الفعلي والرقمي في التلاشي، فإننا في "ماجد الفطيم" نستثمر في التحول الرقمي لضمان قدرتنا على توفير تجارب يريدها ويحتاجها عملاؤنا».

وأضاف أبي عقل: «يعتبر انضمام "بيم" إلى منظومة أعمالنا لحظة فارقة في مسيرة تحولنا الرقمي، كون هذه العملية تمكننا من اكتساب فهم أدق لما يفضله عملاؤنا عبر العديد من نقاط التواصل معهم».

وتعتزم «ماجد الفطيم» في إطار خططها لتطوير قدرات «بيم واليت»، توسيع نطاق توافر خدمات المحفظة الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة، ومنح شركات التجزئة الأخرى القدرة على الاستفادة من قدرات السداد الخاصة بها.

وكونه جزءاً من صفقة الاستحواذ، تم إطلاق خدمات «بيم» مؤخراً في عدد من متاجر الأزياء التابعة لـ«ماجد الفطيم» بدولة الإمارات، وسيتم تعميم التجربة على جميع المتاجر في عام 2019. وتوفر منصة «بيم» عدداً من الحلول والخدمات المبتكرة الأخرى في مختلف أعمال ماجد الفطيم.

وتعد المنصة الإلكترونية «بيم» إحدى أهم الركائز في خطط «ماجد الفطيم» الاستراتيجية التي تسعى إلى تقديم تجارب مميزة لا تُنسى لعملائها، حيث تعمل «ماجد الفطيم» على تصميم هذه التجارب خصيصاً، لتتماشى مع رغباتهم واحتياجاتهم من خلال تطوير فهم أفضل لهذه الرغبات.