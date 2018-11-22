«أرابتك» تمضي قدماً في عملية إعادة التمويل

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة أرابتك القابضة، أن عملية إعادة التمويل جارية، منذ أن أعلنت ذلك في 5 نوفمبر الجاري.

وذكرت أرابتك، في بيان لها أمس، أنه في مطلع 2017، أطلقت خارطة طريقها الاستراتيجية القائمة على ثلاث مراحل، بهدف إضفاء الاستقرار على الأعمال وإعدادها للنمو.

وتمكنت في يونيو من ذات العام، من تحقيق المرحلة الرئيسة الأولى بنجاح، حيث جمعت 5.1 مليارات درهم، من خلال إصدار حقوق الاكتتاب في أسهم جديدة.

وتابعت الشركة: إنه في إطار سعيها لتنفيذ أهدافها التي وضعتها على خارطة طريقها الاستراتيجية، فقد تمكنت الآن من تحقيق 7 فترات ربع سنوية متتالية من الربحية، يدعمها في ذلك التدفقات النقدية الإيجابية من الأنشطة التشغيلية، والانخفاض في صافي الدين.