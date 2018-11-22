«متلايف» تطوّر التجربة الرقمية لعملائها

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «متلايف»، واحدة من أبرز شركات الخدمات المالية في العالم، عن إطلاق موقعها الإلكتروني الموجه لسوق دولة الإمارات العربية المتحدة بتصميم جديد كلياً (www.metlife.ae)، وذلك في إطار التزام الشركة بمبادرات التحول الرقمي وإعادة تطوير علامتها التجارية العالمية.

يتميز الموقع الإلكتروني الجديد بدرجة استجابة عالية كما تبرز فيه العلامة التجارية المطوّرة لـ«متلايف»، ويتيح للمستخدمين تجربة تصفح محسّنة.

وقال ديميتريس مازاراكيس، مدير عام متلايف الخليج: «يعكس الموقع الإلكتروني الجديد لدولة الإمارات مستوى أعلى من معايير الخدمة وتفعيل مشاركة العملاء، استجابة لما يتوقعه وينتظره عملاء متلايف. وقد قمنا بتطوير المنصة لتسهيل استخدامها وتوفير المحتوى المتخصص والموجه لاحتياجات زوار الموقع من العملاء والشركاء على حد سواء».

من جانبها قالت ميشيل لي، رئيس قسم التسويق في متلايف الخليج وبلاد الشام: «قمنا بإعادة تصميم الموقع الإلكتروني بالتركيز على متطلبات العملاء. ويتوافق الموقع بصورته الجديدة مع العلامة التجارية العالمية لمتلايف، كما يعكس التزامنا المستمر بمساعدة عملائنا لمواجهة التغيرات».