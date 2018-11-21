«الإمارات دبي الوطني ريت» تعلن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت المحدودة وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن وصول صافي قيمة أصولها خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، المنتهية في 30 سبتمبر 2018 إلى 285 مليون دولار (1.12 دولار أميركي للسهم الواحد)، مقارنة بـ289 مليون دولار أميركي في ربع العام السابق له، نتيجة خسائر التقييم بدافع ظروف سوق الاستثمار العقاري التي يزيد فيها العرض على الطلب.

واقترح مجلس الإدارة دفع أرباح مؤقتة بقيمة 0.0270 دولار أميركي للسهم الواحد من صافي الدخل المتولد من تحصيل القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة المذكورة، وذلك في حالة الحصول على موافقة المساهمين على تخفيض رأس المال في الجمعية العامة التي ستُعقد في 27 نوفمبر 2018.

وبلغت قيمة المحفظة العقارية 459 مليون دولار أميركي حتى 30 سبتمبر 2018. واحتفظ العائد الإجمالي على المحفظة الاستثمارية بثباته طوال العام المنتهي في 31 مارس 2018 عند 8.3% بفضل الجهود الناجحة لتأجير الوحدات في محفظة العقارات المكتبية والسكنية.