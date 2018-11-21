سوق أبوظبي المالي يحتفل بإنجازاته على مدار 18 عاماً

احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس بالذكرى السنوية الـ 18 على تأسيسه، وبالإنجازات النوعية التي حققها السوق في مسيرته على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وساهم من خلالها بدعم الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات إلى دولة الإمارات.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تأسس في 15 نوفمبر 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، ليشكل الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل والإدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة مهامه.

ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية سعيه لتطوير عملياته، وإطلاق مبادرات استراتيجية، وتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.

والتزامه بالمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وخطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية، والهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة.

وأشاد خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، بالإنجازات الرائدة التي حفلت بها مسيرة السوق، والتي جاءت نتيجة لاستراتيجية السوق وسعيه المتواصل ليكون السوق المالي الأمثل، وسوقاً مبتكراً وجاذباً يتميز بالشفافية ويدعم اقتصاد دولة الإمارات.

وقال خليفة المنصوري: «لقد جاء تحقيق سوق أبوظبي للأوراق المالية لهذه الإنجازات بفضل الكفاءة والنزاهة والشفافية التي يعمل وفقها السوق ويعتمدها في كافة تعاملاته، وأيضاً بفضل الجهود الحثيثة لفريق عمل السوق بمختلف إداراته وأقسامه، وتركيز السوق على توفير أفضل الخدمات والمنتجات للمتعاملين لاستثمار مدخراتهم، وحماية حقوقهم عبر تطبيق مبادئ التعامل العادل.»

وحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على اعتلاء المركز الأول في تنفيذه للعديد من المبادرات النوعية في مجال أسواق الأوراق المالية على مستوى المنطقة.

حيث إن السوق هو الأول على مستوى المنطقة في إدراج وتداول صناديق الاستثمار المتداولة (إي.تي.إف)، وأول سوق في المنطقة يقوم بإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة ضمن منصة السوق الثانية، وأيضاً أول سوق في المنطقة يحصل على شهادة أمن المعلومات آيزو 27001.

وتفوق السوق في مجال الإفصاح والشفافية، حيث كان أول سوق في المنطقة يفصح على موقعه الإلكتروني عن أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، وأول سوق في المنطقة يقوم بتطبيق واعتماد نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت). أبوظبي - البيان