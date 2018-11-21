الأسواق تنخفض على وقع تراجع النفط والبورصات العالمية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس إثر تعرضها لعمليات جني أرباح عنيفة وضغوط بيعية بالتزامن مع غياب المحفزات بعد نهاية موسم النتائج الفصلية، إضافة إلى تراجع أسواق النفط والأسواق العالمية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.21%، مسجلاً أكبر هبوط يومي في شهر، ليغلق عند 2750.14 نقطة مدفوعاً بتراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية يقودها العقارات والبنوك، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 1.75%، وهي أكبر وتيرة نزول يومية منذ 5 أشهر، ليغلق دون حاجز 5 الألف عند مستوى 4990.76 نقطة، وسط هبوط جماعي للمؤشرات يتصدرها الطاقة.

وبلغت سيولة الأسواق الكلية نحو 384.8 مليون سهم، منها 151.35 مليوناً في دبي، و233.5 مليوناً في أبوظبي، وتداول المستثمرون على نحو 162.9 مليون سهم، موزعه بواقع 118.2 مليون سهم في دبي، و44.8 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3861 صفقة.

العقار

وجاء هبوط سوق دبي مدفوعاً بانخفاض قطاع العقار بنسبة 1.48% مع تراجع إعمار العقارية 1.64% وداماك 2.83% وإعمار للتطوير 2.63% وإعمار مولز 0.52%، بينما ارتفع أرابتك 1.36% والاتحاد العقارية 1.67%.

وتراجع قطاع البنوك أيضاً بنسبة 1% نتيجة انخفاض دبي الإسلامي 0.19% والإمارات دبي الوطني 2.05%، فيما انخفض قطاع الاستثمار 1.06% بضغط هبوط سهم دبي للاستثمار 1.38% وشعاع كابيتال 0.95%، ونزل قطاع النقل 1.57% بعد تراجع العربية للطيران 0.95% وأرامكس 2.33%.

وتصدر سهم مصرف عجمان النشاط بسيولة 38.47 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات 34.17 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي مستقطباً نحو 15 مليون درهم، وكان سهم الاتحاد العقارية في مقدمة الرابحين بعد ارتفاعه 1.67%، فيما كان سهم آن ديجيتال سيرفسس الأكثر تراجعاً بنسبة 3.38%.

البنوك

ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.6% مع هبوط أبوظبي الأول 2.16% وأبوظبي التجاري 0.12%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.86% مع انخفاض الدار 1.74% وإشراق 0.34%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات 2.2% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، وهبط قطاع الطاقة متأثراً بانخفاض سهم دانة غاز 3.64% وطاقة 0.96% وأدنوك للتوزيع 1.26%.

الأجانب

ومالت تداولات المستثمرين الخليجيين والمواطنين في السوقين نحو الشراء بصافي استثمار 25.3 مليون درهم، منها 16.6 مليوناً للمواطنين، و8.6 ملايين للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع بصافي استثمار 25.3 مليون درهم، منها 18.14 مليوناً للأجانب، و7.17 ملايين للعرب.

واستمرت المحافظ الاستثمارية في تعزيز مشترياتها بصافي استثمار 27 مليون درهم، منها 9.6 ملايين في أبوظبي، و17.3 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 27 مليوناً، منها 9.6 ملايين في أبوظبي، و17.3 مليوناً في دبي.

ناسداك

هبط مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.55% إلى 3224.91 نقطة بعد التداول على 1.78 مليون سهم بقيمة 3.5 ملايين دولار من خلال 111 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 4339 عقداً بقيمة 1.32 مليون درهم من خلال 13 عملية.

حيث ارتفعت عقود الاتحاد العقارية 1.32% وأرابتك 1.66%، فيما تراجعت عقود داماك 2.85 واتصالات 2.2% وأبوظبي الأول 2.17% وإعمار العقارية 1.64%.

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم أبوظبي الأول وجي أف أتش واتصالات وأدنوك للتوزيع وبنك دبي الإسلامي، بينما تركزت المبيعات على أسهم مصرف عجمان وإعمار العقارية ودانة غاز.

إفصاحات

تعقد شركة «أبوظبي لبناء السفن» اجتماع مجلس إدارة في 26 نوفمبر الجاري لمناقشة موازنة عام 2019، والمستجدات التجارية، والتقرير المالي للربع الثالث من العام الجاري.

أعلنت شركة «فودكو القابضة» تعيين محمد محمد حافظ رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية بالشركة.

أوضحت شركة «واحة الزاوية» أن الصفقة التي تمت مع شركة «الخليج للملاحة» المتعلقة بالطرح الخاص من طرف الأخير لصكوك إسلامية بقيمة 100 مليون درهم ليتم تملكها من قبل «واحة الزاوية» تأتي في إطار رغبة الشركة لتنويع محفظتها.